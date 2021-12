Duitsland doet het nog even zonder lockdown

Het gezaghebbende Robert Koch Instituut (RKI) in Berlijn pleit voor ‘maximale contactbeperkingen’, zoals die ook in Nederland gelden. Thorsten Lehr, hoogleraar farmacie in Saarbrücken, beschrijft het aangescherpte pakket aan maatregelen in de Süddeutsche Zeitung als ‘windowdressing’. Wat er nu ligt is ‘absoluut ontoereikend’, aldus Lehr die benadrukt dat de omikronvariant zich binnen een huishouden twee keer sneller kan verspreiden dan de deltavariant. ,,Dat betekent dat het er deze kerst heel anders aan toe zal gaan dan vorig jaar.”



Dat er een vijfde coronagolf over het land zal spoelen is zo goed als zeker, verwacht ook de nieuwe minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach (SPD). Maar hij vertrouwt erop dat Duitsers voorzichtig zullen zijn om de feestdagen veilig door te komen. ,,Kerstmis mag niet de vonk worden die het omikronvirus doet ontsteken”, waarschuwde op zijn beurt Lothar Wieler van het RKI zojuist op een persconferentie.

Volledig scherm Karl Lauterbach, de nieuwe Duitse minister van Volksgezondheid. © REUTERS

Voorspelde golf van omikronbesmettingen

Met het oog op die alom voorspelde golf van omikronbesmettingen heeft bondskanselier Olaf Scholz gisteravond samen met de premiers van de deelstaten nieuwe, strengere, coronaregels afgekondigd. Die blijven vooralsnog achter bij de Nederlandse lockdown. Winkels blijven open. Vanaf 28 december zijn in Duitsland besloten bijeenkomsten voor gevaccineerden en ‘herstellende personen’ toegestaan, maar ​​met maximaal tien personen rond de tafel. Kinderen tot 14 jaar worden daarbij niet meegeteld en kunnen altijd aanschuiven. Maar voor niet-gevaccineerde personen gelden andere regels. Zij mogen met maximaal twee personen op visite komen.

Duitse clubs en discotheken moeten tijdens de feestdagen gesloten blijven, dansevenementen zijn verboden. In veel deelstaten was dit al het geval, maar nu geldt dit dus ook landelijk. Sportieve, culturele en andere grote evenementen, inclusief wedstrijden in het betaalde voetbal, kunnen vanaf 28 december alleen zonder toeschouwers plaatsvinden. De verkoop van vuurwerk is dit jaar ook in Duitsland verboden om de ziekenhuizen niet nog meer te belasten.

28 miljoen boosters gezet

Op dit moment worden er wekelijks 500.000 mensen in Duitsland gevaccineerd. 28 miljoen Duitsers hebben booster ontvangen. Eind volgende maand hoopt bondskanselier Scholz dat nog eens 30 miljoen boostervaccinaties zullen zijn gezet. Dat zou betekenen dat driekwart van de burgers in Duitsland dan drie keer is ingeënt. Twee derde van die vaccinaties worden overigens gedaan in huisartsenparktijken.

Op dit moment is zeker 70,4 procent dubbel gevaccineerd of heeft de enkelvoudige vaccinatie van Johnson & Johnson gekregen. Om de gestelde doelen te bereiken zal de Duitse vaccinatiecampagne ook tijdens de kerstdagen en rond de jaarwisseling ‘met onverminderde kracht’ worden voortgezet, aldus Scholz. Duitse elektriciteits- en waterleveranciers, politie, brandweer en gezondheidszorg hebben opdracht gekregen hun operationele slagvaardigheid te garanderen en aan te passen in geval van veel omikronbesmettingen. Een nieuw opgericht crisisteam van de regering gaat hier ondersteuning bieden, aldus Lauterbach.

In Duitsland overlijden nu wekelijks 2000 mensen aan corona, aldus Lothar Wieler, de Duitse Jaap van Dissel op een persconferentie. Of dat aantal snel zal stijgen of dat mensen zieker worden door omikron kon hij nog niet zeggen. Bondskanselier Scholz en de leiders van de deelstaten komen op 7 januari 2022 weer bijeen en bespreken verdere maatregelen. Ook moet dan duidelijk worden of eventuele wetsaanpassingen nodig zijn. Vanochtend daalde het aantal besmettingen in Duitsland vergeleken met de afgelopen dagen.

Bekijk hier onze video’s over het coronavirus: