Duitsland komt burgers tegemoet wegens stijgende energieprijzen

LIVE | EU straft top van het Kremlin, Oekraïne roept noodtoe­stand uit

Op donderdag komen de EU-leiders in een spoedtop bijeen om de situatie te bespreken. De regering in Moskou komt met een ‘krachtige en pijnlijke’ reactie op de Amerikaanse sancties tegen Rusland. Volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de Amerikaanse strafmaatregelen ‘contraproductief’ en dus schadelijk voor de Verenigde Staten zelf.Volg alle ontwikkelingen rondom de spanningen in Oekraïne in dit liveblog.

21:27