Duitsland kondigt vergaand ‘contactverbod’ af maar gaat niet op slot

In Duitsland wordt een ‘contactverbod’ ingevoerd waarbij samenkomsten van meer dan twee personen in principe zijn verboden. Dat hebben bondskanselier Angela Merkel en de premiers van de zestien deelstaten vanmiddag beslist in een telefoonconferentie, bevestigt minister-president Armin Laschet van de deelstaat Noordrijn-Westfalen na berichtgeving door Duitse media.

Het contactverbod geldt volgens Laschet (CDU) tot 19 april, het einde van de Duitse Paasvakantie, en wordt gehandhaafd door politie en Ordnungsambt (gemeentelijke afdeling Openbare Orde en Veiligheid, red.). Overtreders riskeren boetes van 25.000 euro. Een uitzondering wordt gemaakt voor gezinnen, partners en anderen die samen een huishouding vormen, beroepsmatige contacten en uitvaarten, luidt het. Een algeheel uitgaansverbod komt er voorlopig niet. ,,Een contactverbod is effectiever dan een uitgaansverbod’’, aldus Lachet.

Een groep van twaalf deelstaten was het voorafgaand aan de vergadering al eens over een alomvattend contactverbod, meldt weekblad Der Spiegel. Het ging om de deelstaten Baden-Württemberg, Berlijn, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Voor-Pommeren, Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen, Rijnland-Palts, Sleeswijk-Holstein en Thüringen.

De minister van Binnenlandse Zaken van Duitslands dichtstbevolkte deelstaat Noordrijn-Westfalen, waar het aantal besmettingen steeg naar 7.3761 (ruim 600 meer dan gisteren) en het dodental op 32 staat (+9), pleitte al voor een landelijke regeling. ,,We hebben vergaande maatregelen nodig die het samenkomen van meerdere mensen in de openbare ruimte verbieden’’, verklaarde Herbert Reul (CDU) tegenover de krant Welt am Sonntag. Een algeheel uitgaansverbod met ‘ontelbare’ uitzonderingen biedt volgens hem schijnzekerheid. ,,Duitsland heeft effectieve maatregelen nodig, geen wedstrijd tussen deelstaten die steeds strengere regels afkondigen.’’

De burgemeester van Berlijn kondigde gisteren al strengere maatregelen aan voor zijn stad. Restaurants zijn met ingang van vandaag dicht voor bezoekers (mochten tot nu toe geopend zijn tot 18 uur) maar mogen nog wel afhaalmaaltijden bereiden en samenkomsten van meer dan tien personen zijn verboden. Kroegen, clubs en discotheken waren sinds vorige weekend al dicht, net als in de meeste andere deelstaten.

In acht deelstaten gelden sinds gisteren al strengere maatregelen. De zuidelijke deelstaat Beieren gaat daarbij het verst. Biergartens en restaurants, die open waren tot 18.00 uur, zijn gesloten. De verkoop van afhaalmaaltijden blijft mogelijk. Buurtwinkels, kappers en bouwmarkten, tot gisteren ook open, moesten eveneens dicht. Fysiotherapie mag alleen nog bij een medisch noodgeval. Voor ziekenhuizen, ouderen-, gehandicapten- en zorginstellingen geldt een bezoekverbod.

De strengere maatregelen, die volgens de deelstaatpremiers goed worden nageleefd, waren nodig omdat veel inwoners zich niet hielden aan de eerder opgelegde vrijheidsbeperkingen. Zo moest de politie in Beieren afgelopen week herhaaldelijk uitrukken om een einde te maken aan zogenoemde ‘corona-party’s’ van jongeren. Dit terwijl geadviseerd was afstand te houden en zoveel mogelijk thuis te blijven.

Afzwakking

Duitsland telde vanmorgen om 10 uur 18.610 besmettingsgevallen, een stijging van 1.948 ten opzichte van gisteren maar een minder sterke toename dan een dag eerder. Toen kwamen er 2.705 nieuwe gevallen bij, meldde het Robert Koch Institute (RKI), het Duitse RIVM. Dit wekt de indruk dat de toename van het aantal geïnfecteerden vertraagt maar het is onduidelijk of dat moet worden gezien als het eerste teken dat de coronamaatregelen in Duitsland effect hebben.

Volgens het onderzoeksinstituut moet er rekening mee worden gehouden dat het werkelijke aantal besmettingen hoger ligt omdat niet alle autoriteiten hun cijfers doorsturen tijdens het weekend. Het RKI registreerde tot nu toe 55 doden. Volgens de Amerikaanse John Hopkins University staat de teller in Duitsland op 23.129 besmettingen en 93 doden.

Tien miljoen

,,Als het ons niet lukt de contacten tussen mensen de komende weken terug te brengen, dan kunnen we binnenkort miljoenen besmettingsgevallen in Duitsland hebben. Waarschijnlijk zo'n tien miljoen in de komende twee tot drie maanden’’, verklaarde RKI-baas Lothar Wieler vanmiddag tijdens een persconferentie.

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU) waarschuwde ondertussen dat de opgelegde beschermingsmaatregelen strikt moeten worden nageleefd: ,,Wie onverstandig en daarmee meedogenloos handelt, riskeert duizenden doden op zijn geweten te hebben. We zijn vastbesloten dat te voorkomen’’, verklaarde de bewindsman tegenover de Duitse zondagskrant.

Zwaarst getroffen deelstaten