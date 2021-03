Duitsland verlengt lockdown tot eind maart, stapsgewijs nieuwe versoepelingen

Zo mogen maximaal vijf personen uit twee huishoudens elkaar weer ontmoeten, kinderen onder de veertien niet meegerekend. In regio’s met minder dan 35 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in een week (zeven dagen incidentie) mogen drie huishoudens met maximaal tien personen elkaar treffen. De versoepeling is gekoppeld aan een ‘noodrem’ waarmee ze weer kan worden beperkt tot het eigen huishouden en één andere persoon. Dat gebeurt als de zeven dagen incidentie drie dagen achtereen boven de 100 ligt, zei bondskanselier Merkel na afloop van de videovergadering.

Na de heropening van basisscholen en kappers, vorige week en maandag, volgen in een tweede stap op 8 maart boekhandels, bloemenwinkels en tuincentra. Dit op voorwaarde van hygiëneconcepten en beperking van het aantal klanten. Rij- en vliegscholen kunnen hun activiteiten ook hervatten.

Winkelen op afspraak

In regio’s met een zeven dagen incidentie onder de 100 zijn verdere versoepelingen mogelijk. Naast winkelen op afspraak in niet-essentiële winkels kunnen ook musea, galerieën, botanische- en dierentuinen bezoekers na reservering in tijdslots ontvangen. Het alleen of met zijn tweeën beoefenen van individuele sporten is dan ook mogelijk, net als buitensporten in groepen van maximaal tien kinderen tot 14 jaar. Bij een stabiele incidentie van minder dan 50 worden de voorwaarden geschrapt of verzwakt. Contactloos sporten in kleine groepen in de buitenlucht mag dan ook weer.

De volgende versoepelingen zijn pas mogelijk als de zeven dagen incidentie twee weken na de vorige stap niet is verslechterd. Dan mogen cafés en restaurants buiten weer gasten ontvangen en kunnen ook bioscopen, theaters, concertzalen en operahuizen weer open. Contactloze binnensporten en contactsporten in de buitenlucht zijn dan ook weer toegestaan. Daarna is het de beurt aan andere sport- en vrijetijdsevenementen. Ook dan gelden bij een incidentie tot 100 strengere voorwaarden zoals dagelijkse tests of verplicht reserveren. Die voorwaarden vervallen bij een incidentie onder de 50.

Voor Duitsland als geheel is dit weekcijfer nu 64,0, bij de deelstaten schommelt het tussen 124,5 (Thüringen vlakbij Europese hotspot Tsjechië) en 46,4 (Sleeswijk-Holstein) en in de regio's tussen 323,4 en 11,3.

Sneltests

Belangrijke elementen voor verdere versoepelingen zijn vaccinatie en tests. Afgesproken is dat huisartsen- en specialistenpraktijken eind maart of begin april volledig worden betrokken bij de vaccinatiecampagne om deze te versnellen. Afgesproken is ook dat de deelstaten de vaccindoses voor de tweede coronaprik niet langer apart houden en erop vertrouwen dat de nieuwe lading op tijd beschikbaar zal zijn. Vanaf volgende week zijn naar verwachting gratis sneltests mogelijk voor alle burgers. Het gaat om minstens één test, inclusief een certificaat van het resultaat, uitgevoerd door geschoold personeel in testcentra of medische praktijken. De federale overheid draagt de kosten.

Er komt een taskforce voor het bestellen van sneltests. Bondskanselier Merkel schat dat maandelijks tussen de 120 en 150 miljoen exemplaren nodig zijn, afhankelijk van het aantal mensen dat zich laat testen en welke versoepelingen verbonden zijn aan tests. Daarnaast is het de bedoeling dat thuistests breed ingezet gaan worden. Deze zelftests zijn binnenkort verkrijgbaar in apotheken, winkels en op internet. Supermarktketen Aldi biedt vanaf zaterdag snelle antigeentests aan van de Aesku Group. Een pakket met vijf tests kost 24,99 euro. De verkoop is voorlopig beperkt tot één pakket per klant.

Bedrijven krijgen geen testplicht maar moeten op de werkvloer aanwezige medewerkers minstens één gratis sneltest per week aanbieden. Dit als “bijdrage aan de samenleving als geheel”.

Lockdown

Bij onze Oosterburen geldt sinds medio december een harde lockdown. Die werd vorige maand verlengd tot zeker 8 maart. Daar komen nu in ieder geval drie weken bij, omdat het aantal coronabesmettingen weer licht stijgt. In de afgelopen 24 uur werden 9019 positieve tests geregistreerd. Dat waren er 1012 meer dan een week geleden. Ook het aandeel van de Britse virusvariant groeit en staat nu op zo'n 40 procent van alle nieuwe gevallen.

Tegelijkertijd neemt het aantal coronapatiënten op de intensive cares af (2854 dinsdag tegenover 3037 een week geleden) en daalt de zeven dagen incidentie onder ouderen. Bij tachtigplussers van 175 eind januari naar 65 eind februari, bij 60-79 jarigen van 72 naar 47. Dit als gevolg van de vaccinaties in die risicogroepen.

In Duitsland zijn inmiddels ruim zes miljoen mensen ingeënt (6.394.364). Daarvan kregen 4.234.952 (5,1%) de eerste coronaprik en 2.159.412 (2,6%) ook de tweede.