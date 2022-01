Duitsland ziet geweld tijdens coronademonstraties oplaaien

Grote menigtes verzamelden zich afgelopen woensdagavond in de Duitse deelstaat Beieren om te protesteren tegen het coronabeleid. Ditmaal waren het drie verschillende groepen, verspreid over het historische centrum van München, de hoofdstad van Beieren. Op de Marienplatz, waar demonstreren niet was toegestaan, ging een capuchon dragende man flink tekeer tegen een politieagent. De gemoederen liepen zo hoog op dat agenten wapenstokken en pepperspray besloten in te zetten om het plein schoon te vegen. Op de Theresienwiese en de Odeonsplatz, waar wél gedemonstreerd mocht worden, hielden de betogers een overwegend vreedzaam protest.



De tegenstanders van het gefragmenteerde coronabeleid in Duitsland, waar deelstaten sinds het vertrek van Angela Merkel als bondskanselier meer regie hebben, laten ook in 2022 onverminderd hun stem horen. Alleen al in de zuidelijke deelstaat Thüringen gingen volgens de politie na de jaarwisseling 17.000 mensen de straat op.



Afgelopen weekend was het op veel plaatsen in Duitsland weer onrustig. Zo waren in de noordelijke havenstad Hamburg naar schatting 13.700 demonstranten op de been. ‘Weg met maskers’, ‘Liefde in plaats van angst’ en ‘Vrede, vrijheid en geen dictatuur’ zijn terugkerende teksten op spandoeken bij deze betogingen, die al ruim anderhalf jaar door heel het land plaatsvinden. Gemeenschappelijk doel van de demonstranten: onder het juk van de Corona-Diktatur vandaan komen.