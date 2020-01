‘Duivelse moeder’ laat dochtertje (3) week lang hongerdood sterven in vervuilde flat

Een 21-jarige Russische vrouw riskeert een gevangenisstraf van minstens 20 jaar, omdat ze heeft bekend haar bijna 3 jaar oude dochtertje een week lang alleen te hebben gelaten in haar flat. Het meisje stierf de hongerdood in een totaal vervuild en ijskoud appartement. Volgens de rechter at het kindje uit pure nood waspoeder en kon ze niet drinken omdat haar ‘duivelse moeder’ Maria Plenkina de waterleiding had dichtgedraaid.

Plenkina, die net had gebroken met haar vriend (de vader van de kleine Kristina), trok op 13 februari vorig jaar de deur achter zich dicht om in het kader van Valentijnsdag een weekje met vrienden te gaan feesten. Tegen de vrienden had ze verteld dat er goed voor het meisje zou worden gezorgd door een kennis. Die vertrouwden haar op haar woord en zetten samen met Plenkina gedurende meerdere, met drank overgoten, stapavonden de bloemetjes buiten. Uiteindelijk ging de oma van Kristina naar het appartement, omdat ze de peuter met haar derde verjaardag wilde feliciteren. Daar aangekomen, trof ze haar overleden kleinkind aan.

Volgens de rechter werd Kristina naakt gevonden tussen wat voedselresten zoals yoghurt, kip en worstjes die de moeder voor haar had achtergelaten. De verwarming stond uit en water was niet beschikbaar. De vrouw uit de stad Kirov wordt verweten haar dochtertje opzettelijk te hebben vermoord, zo melden Russische media. ,,Ze is volledig toerekeningsvatbaar maar heeft een extreem zieke geest omdat ze wist dat haar kindje grote risico's zou kunnen lopen. Dit is niks anders dan brute moord”, luidt het oordeel van de rechter op basis van rapporten van psychiaters die vrouw de afgelopen maanden onderzochten.

Huilen

Maria Plenkina benadrukt dat ze wel degelijk genoeg eten voor Kristina had achtergelaten in haar flat. ,,Ik wilde absoluut niet dat ze zou sterven”, vertelde ze na een reeks tegenstrijdige verhalen. ,,Er was echt voldoende eten.” De rechter gelooft dat niet en neemt het de vrouw zeer kwalijk dat ze de deur achter zich dichttrok en ging feesten. ,,U had een leuke tijd terwijl uw kind verhongerde.” Toen Plenkina werd gearresteerd, zou ze geen enkele emotie of spijt hebben getoond. ,,U huilde niet toen u werd geconfronteerd met de gevolgen van uw brute handelen.”

Irina, de 47-jarige moeder van Plenkina wist niet dat haar dochter zo lang van huis was. ,,Als ik dat had geweten, had ik op mijn kleinkind gepast”, vertelde de grootmoeder tijdens de behandeling van de spraakmakende rechtszaak. ,,Ze vertelde mij dat alles honderd procent in orde was met Kristina. Dus ik rook geen onraad. En ze loog ook tegen de vrienden met wie ze ging stappen. Ook die wisten van niks.” De vrienden zijn net als andere familieleden helemaal in shock. De oma: ,,Er waren nooit signalen dat mijn dochter haar kind iets aan zou doen. Nu ze heeft bekend, hoef ik haar nooit meer te zien.”