Duizenden Cubanen de straat op: ‘We hebben geen eten, we hebben niks’

Zo reageert de wereld op het neerschie­ten van Peter R. de Vries: ‘Dit is angstaanja­gend’

7 juli De brute moordaanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries slaat in de hele wereld in als een bom. Regeringsleiders, ministers, parlementariërs en prominente internationale journalisten hebben het geweld tegen de Nederlandse journalist scherp veroordeeld.. ,,Hij was een paar jaar geleden erg aardig voor mij toen ik met een verhaal bezig was. Ik hoop van harte dat hij het haalt”, twittert een Amerikaanse journalist van The New Yorker.