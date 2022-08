Duizenden dollars opgehaald voor limonadeverkoper (11) die al zijn zakgeld verloor door oplichter

met video Hoop op redding van witte dolfijn in Seine wordt steeds kleiner

Het gaat niet goed met de witte dolfijn die al dagen rondzwemt in de Seine in Frankrijk. Het dier eet niet en lijkt ziek te zijn, waardoor er weinig hoop is dat het nog gered kan worden. Volgens experts is er nog maar 24 tot 48 uur tijd om het dier te redden.

17:03