Duizenden Duitsers bij herdenkingsbijeenkomst aanslag Hanau

Niet alleen in Hanau, maar ook in Frankfurt, Berlijn en andere Duitse steden stonden duizenden mensen stil bij de aanslagen in twee shishabars waarbij negen mensen met een migratieachtergrond werden doodgeschoten. De 43-jarige dader, die vermoedelijk een rechtsradicaal motief heeft, schoot daarna zijn moeder en zichzelf dood. Verder raakten zes mensen gewond onder wie ook vier met een migratieachtergrond.

De vader van verdachte Tobias Rathjen is opgepakt voor verhoor. Al vorig najaar zou Rathjen zijn denkbeelden gedeeld hebben met justitie, zo schreef de verdachte in zijn online manifest: ,,Maar geen van allen kon mij verder helpen.’’ Volgens Holger Schmidt, een terrorisme-expert bij omroep ARD was de schutter dus wel eerder in beeld: ,,De Bundesanwalt (de officier van justitie) heeft in november al een brief ontvangen met zijn extreemrechtse opvattingen. Maar daar is niets mee gebeurd.”