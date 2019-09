Duizenden Fransen nemen afscheid van Chirac

‘Babe’ van de opera: moeder van Greta Thunberg is geen onbekende

11:07 Greta Thunberg is niet meer weg te slaan van het internationale toneel. Van Mumbai tot New York, Sidney, Milaan of Brussel: het jonge klimaaticoon inspireert overal jongeren. Ze is wereldberoemd. Maar hoewel ze haar moeder volledig in de schaduw zet, is ook dat geen onbekende. Emma Ernman (48) staat bekend als de ‘babe’ van de opera en schopte het zelfs tot op het podium van het Eurovisiesongfestival.