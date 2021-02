Duizenden inwoners vluchten ondanks lockdown voor bosbranden in Australië

De bosbrand in West-Australië heeft al zeker 9000 hectare vernietigd. Zeker 71 woningen zijn onbewoonbaar geworden, melden de autoriteiten.



Tegen dinsdagochtend (Nederlandse tijd) was het vuur al flink opgelaaid. De bosbrand begon ten oosten van miljoenenstad Perth. Inwoners van de stad werden wakker met as op hun huizen en in hun tuinen. Ondertussen vraagt de overheid of iedereen de komende dagen binnen wil blijven. Sinds zondag gingen grote delen van de provincie West-Australië in lockdown wegens de eerste coronabesmetting sinds 10 maanden met de Britse variant.