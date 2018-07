Duizenden mensen Laos wachten op hulp na instorten dam

,,Zeker negentien mensen zijn overleden, zeventien gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht", aldus de Thaise consul Chana Miencharoen tegen persbureau AFP. Ruim zesduizend mensen hebben hun huis verloren door de doorbraak, van wie 2851 mensen zijn gered. ,,Het exacte aantal vermisten blijft nog onduidelijk'', aldus Miencharoen. Op sociale media zijn foto's en video's te zien van mensen die op daken van huizen zitten te wachten op redding. Anderen hebben het gebied kunnen ontvluchten met slechts een paar persoonlijke bezittingen. Mensen die slecht ter been zijn, werden gedragen of per boot in veiligheid gebracht. ,,Het water kwam heel snel, we hadden niet veel tijd om ons voor te bereiden", aldus Joo Hinla, een inwoner van het zwaar getroffen dorp Ban Hin Lath tegen persbureau AFP. Hinla wacht nog op een bericht van vier familieleden met wie het contact verloren is. De autoriteiten hebben gevraagd om hulp. Ze vragen onder meer om kleding, eten, water, medicijnen en contant geld. Volgens het internationale Rode Kruis is aanvoer van eten het noodzakelijkst, doordat voedselvoorraden door het water verloren zijn gegaan. De organisatie is nu bezig waterzuiveringsinstallaties naar het gebied te brengen, zodat er voldoende schoon drinkwater voorhanden komt.

Oorzaak

De ingestorte dam Xepian-Xe Nam Noy staat in de provincie Attapeu. De dam was nog in aanbouw. Over de oorzaak van het instorten van de dam is nog geen duidelijkheid. Volgens een bedrijf dat bij de bouw van de dam is betrokken, is de zware regenval mogelijk de oorzaak.



Laos is een van de armste landen in Azië, maar het heeft ambitieuze plannen voor het opwekken van energie. Door een reeks stuwdammen te bouwen wil het land een belangrijke energieleverancier voor de regio worden.