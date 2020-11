Duizenden mensen op de vlucht na vulkaanuitbarsting in Oost-Indonesië

Video Mysterie stalen monoliet ook na vinden van locatie in woestijn Utah nog niet opgelost

26 november Als een ongeïdentificeerd voorwerp opduikt, zijn de theorieën over buitenaardse wezens niet van de lucht. Dat is nu niet anders met de stalen monoliet in de woestijn van Utah, recent ontdekt door een helikopter bij het tellen van schapen. Een geoefend Reddit-gebruiker wist de waarschijnlijke exacte locatie van het object te achterhalen, maar hij lost daarmee nog niet het mysterie op. Het werk van aliens? Dat lijkt toch uitgesloten.