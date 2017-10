Duizenden voeren actie tegen Catalaanse onafhankelijkheid

De Catalaanse oud-voorzitter van het Europees parlement, Josep Borrell, sprak de betogers toe. Hij riep medestanders op bij de komende verkiezing in december massaal te gaan stemmen om te zorgen dat de separatisten hun overwicht in het regioparlement verliezen.



,,Misschien bevinden we ons in deze positie omdat velen van ons niet gingen stemmen tijdens verkiezingen'', zei Borrell. ,,Nu hebben we een gouden kans. Dit keer moet niemand thuisblijven'', hield hij zijn juichende toehoorders voor.



De Catalanen zijn verdeeld over de toekomst. Zowel voor- als tegenstanders van afscheiding slaagden er eerder in mensenmassa's op de been te brengen. Zo deden begin oktober ook al honderdduizenden mensen mee aan een manifestatie in Barcelona voor de Spaanse eenheid.



De Catalaanse premier Puigdemont riep Catalanen op om vreedzaam te protesteren tegen de acties van de Spaanse regering. ,,Ik zal blijven werken aan wat het parlement en een meerderheid van de Catalanen me hebben opgedragen'', zei hij. De Spaanse premier Rajoy ontsloeg de Catalaanse regering kort na het uitroepen van de onafhankelijkheid. Op 21 december zullen er verkiezingen worden gehouden voor een nieuw Catalaans parlement.