Dunste wolkenkrabber ter wereld staat in New York

Wie meer dan 100 kilo weegt, mag niet meer op Griekse ezel rijden

21:37 Ezels mogen in Griekenland geen personen meer dragen van meer dan 100 kilo of van meer dan een vijfde van hun eigen gewicht. De nieuwe regels komen er nadat dierenorganisaties aan de bel trokken omdat ezels in Santorini vaak zware toeristen de trappen opdragen. Veel dieren gaan daardoor door hun rug.