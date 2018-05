Dutroux stuurt spijtbrief naar ouders slachtoffers

Dayez heeft gezworen zijn beruchte cliënt binnen enkele jaren vrij te krijgen en laat blijkbaar geen middel onbenut om dat te bereiken. Het plan voor de brief kondigt hij aan in een interview met het Brusselse weekblad Le Vif/l’Express.



,,Ook al beschouwt hij zichzelf niet als een absoluut monster, hij is zich er wel degelijk van bewust dat hij niet per ongeluk in de gevangenis zit”, aldus Dayez. Via zijn advocaat belooft Dutroux ook ‘antwoorden op vragen die de ouders zich nog steeds stellen’.



Ook dat is strategie: Dutroux belooft steeds onthullingen, maar als hij na jaren met iets komt is het altijd oncontroleerbaar (omdat betrokkenen al dood zijn) en om de schuld op anderen af te schuiven. Tijdens zijn 18 weken durende proces in 2004, dat leidde tot een levenslange celstraf voor meervoudige ontvoering, gijzeling, verkrachting en moord, hield hij voornamelijk zijn mond of klaagde hij over zijn jeugd, toen andere kinderen ijsjes kregen en hij niet.