Duwen en schelden in de wachtrij: Akropolis bezwijkt bijna onder toeristenstroom

Het was in de zomer altijd al aanschuiven om de Akropolis te beklimmen, maar de rijen van nu breken alle records. Het aantal bezoekers ligt in juni en juli 80 procent hoger dan in dezelfde periode van 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie.



En dat betekent aansluiten, al vanaf de vroege ochtend. Dan arriveren de meeste cruiseschepen in de haven van Piraeus, en hun passagiers willen in groten getale de Parthenon-tempel op de Akropolis bewonderen. Anderen zijn helemaal vanaf andere continenten naar Griekenland gevlogen om het volgens velen belangrijkste oudheidkundige monument ter wereld te bezoeken.



Maar liefst 17.000 bezoekers per dag krijgt de Akropolis momenteel te verwerken. Bezoekers moeten eerst urenlang in de rijen, in de brandende zon.



De Griekse regering neemt nu maatregelen om de bezoekersstromen in goede banen te leiden. Er komt onder meer aparte toegang voor groepen en toeristen die vooraf geboekt hebben. De uitgifte van elektronische toegangsbewijzen wordt uitgebreid. ,,De maatregelen worden eind van de maand van kracht”, zei minister voor Cultuur Lina Mendoni op de Griekse radio.



In hoeverre dat bij zulke grote aantallen bezoekers helpt, is afwachten. Wie voor de Akropolis voor die tijd wil bezoeken, zal extra moeten afzien. Er is een hittegolf op komst, met temperaturen in Athene van boven de 40 grade - in de schaduw. En die is er op de Akropolis niet, evenmin als in de wachtrij.