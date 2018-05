Ebola-uitbraak DR Congo: Verenigde Naties bereiden zich voor op het ergste

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bereidt zich voor op het worst-case scenario bij de nieuwe ebola-uitbraak in het noordwesten van de Democratische Republiek Congo. ,,We maken ons grote zorgen", verklaarde hoofd Noodhulp Peter Salama vanmiddag in Genève waar de VN-organisatie is gevestigd.

,,We bereiden ons voor op alle scenario's inclusief het ergste", zei Salama. Het getroffen gebied bevindt zich volgens hem bij de stad Bikoro aan het Tumbameer in het noordwesten van het Midden-Afrikaanse land. ,,Erg afgelegen en moeilijk bereikbaar", aldus het hoofd Noodhulp van de WHO.

Voordeel van de afgelegen ligging is dat het de verspreiding van het virus enigszins kan vertragen maar nadeel is dat het de bestrijding erg lastig maakt. De infrastructuur is een ramp, zegt Salama. ,,Er zijn nauwelijks verharde wegen waardoor het gebied moeilijk toegankelijk is. Met een brommer (het meest gebruikte vervoermiddel in de regio, red.) is het in principe 15 uur rijden naar de dichtstbijzijnde stad."

Stedelijke uitbraak

Toch heeft het virus zich al verder verspreid dan de WHO dacht. Er zijn ebola-gevallen gerapporteerd in drie afzonderlijke locaties in de omgeving van Bikoro. Daardoor waarschuwt Salama voor het risico op verspreiding van het virus naar meer dichtbevolkte gebieden.

De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich vooral zorgen over Mbandaka, de hoofdstad van de Evenaarsprovincie. De stad telt ongeveer een miljoen inwoners en ligt slechts enkele uren verwijderd van Bikoro. ,,Als een stad van die omvang besmet raakt met het ebola-virus dan hebben we te maken met een grote stedelijke uitbraak", waarschuwt het hoofd Noodhulp.

De negen omliggende landen (Congo-Brazzaville, Centraal-Afrikaanse Republiek, Zuid-Soedan, Oeganda, Rwanda, Burundi, Tanzania, Zambia en Angola) zijn volgens hem op de hoogte gebracht van de virusuitbraak en volgen de ontwikkelingen met verhoogde waakzaamheid. De WHO is vooral bezorgd over mogelijke verspreiding van het virus naar de naburige republiek Congo-Brazzaville en buurland de Centraal-Afrikaanse Republiek. Zij zijn via rivieren verbonden met het besmette gebied.

18 doden

De Congolese autoriteiten maakten tot dusverre melding van twee doden als gevolg van het virus. Gisteren kwam daar een mogelijk derde slachtoffer bij. De Wereldgezondheidsorganisatie noteerde tussen 4 april en 9 mei al 32 vermoedelijke of bevestigde Ebola-gevallen in de omgeving van Bikoro.

Onder de zieken bevinden zich drie verpleegkundigen. Een van hen overleed volgens Salama aan de ziekte. Daarnaast stierven nog 17 mensen die vermoedelijk of zeker besmet waren met het dodelijke virus.

Negende uitbraak

De nieuwe ebola-uitbraak, die dinsdag wereldkundig werd gemaakt door de gezondheidsminister van de DR Congo, is de negende in haar soort in het Centraal-Afrikaanse land sinds 1976. Een door Belgen geleid onderzoeksteam identificeerde het dodelijke virus in dat jaar voor het eerst in wat toen nog Zaïre heette. Ebola geldt als een van 's werelds meest beruchte ziektes omdat ze zowel zeer besmettelijk als dodelijk is.