Ebola-uitbraak in Guinee na ruim vier maanden voorbij

Er werden in totaal zestien besmettingen en twaalf sterfgevallen vastgesteld, meldt de WHO. Door bijna 11.000 mensen in te enten tegen ebola en andere maatregelen te treffen, kwam de uitbraak onder controle.



Er zijn 42 dagen geen nieuwe besmettingen meer gemeld, meldt het Rode Kruis. De hulporganisatie was in Guinee om onder meer voorlichting te geven, veilige begrafenissen te houden en ebolatesten uit te voeren. Hoewel de uitbraak voorbij is, blijft het land de komende negentig dagen nog wel in een verhoogde status van alertheid.



Het virus kan worden oplopen door het eten van besmette dieren, maar kan door mensen onderling worden verspreid via direct contact met bijvoorbeeld bloed, sperma en zweet van geïnfecteerden, die al na twee dagen besmettelijk kunnen zijn. Koorts, hoofdpijn, overgeven en diarree behoren tot de ziekteverschijnselen.



Ebola duikt sinds de ontdekking ervan in 1976 zo nu en dan op in Afrika. De ergste uitbraak vond tussen 2013 tot 2016 plaats in West-Afrika. Deze begon in Guinee, maar leidde ook tot doden in Liberia en Sierra Leone. Het officiële dodental ligt op ruim 11.000. Het sterftepercentage ligt gemiddeld op ongeveer 50 procent.