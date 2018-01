Echtpaar dagen van elkaar gescheiden door hevige sneeuwval

Ook in het gebied rond Zermatt en de skigebieden in de Italiaanse Alpen zitten mensen vast door de enorme sneeuwval. Een van de 2.000 toeristen die niet meer weg kan uit het gebied rond Saas-Fee is de 63-jarige Ria 'ik ski zelf niet' uit Sliedrecht. ,,Ik ben hier met een georganiseerde reis. We hebben hier ongeveer een kilometer bewegingsruimte. De Sliedrechtse vindt de hoeveelheid gevallen sneeuw 'prachtig'. ,,Het is onvoorstelbaar hoeveel er de afgelopen dagen gevallen is. Gisteren heb ik met twee vrienden een klein stukje rondgereden in een auto. Her en der liggen rotsen en veel sneeuw op de wegen. Wij werden ook gestuit door een berg sneeuw. Je kan gewoon het dal niet uit", zegt ze.



Niemand is echt bang, zegt Ria. ,,We worden niet geëvacueerd, maar wachten gewoon rustig af tot we weer op pad kunnen." Vrijdag gaat ze normaal gesproken terug naar Nederland. Ook Van den Berg stelt dat niemand echt in gevaar is gekomen. ,,De Zwitsers werken hard om alles op te ruimen, mensen werden geadviseerd om in het dorp te blijven en de liften werden gesloten."