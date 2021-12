Eén dode en acht vermisten na verwoestende explosie op Sicilië

Brits hof vernietigt blokkade uitleve­ring Assange aan VS, ‘hij is mentaal sterk genoeg’

De Verenigde Staten zijn een stap dichter bij de uitlevering van WikiLeaks-oprichter Julian Assange vanuit het Verenigd Koninkrijk. De Britse rechtbank oordeelde in januari tegen de uitlevering vanwege het risico dat Assange zelfmoord zou plegen, maar dat vonnis is in hoger beroep vernietigd.

10 december