Een gesprek tussen president Bush en zijn opvolger Obama: ‘Even was ik sprakeloos’

Raketten uit opstandige regio Ethiopië afgevuurd op hoofdstad van buurland Eritrea

10:23 Raketten uit de noordelijke regio Tigray in Ethiopië zijn zaterdag ingeslagen in de hoofdstad van het naburige Eritrea. Dat meldt de Ethiopische regering. Daarmee lijkt het interne conflict in het uiterste noorden van Ethiopië zich uit te breiden over de staatsgrenzen.