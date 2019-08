Een gezellig familieportret op de G7, maar niet heus

Emmanuel Macron (Frankrijk), de opgewonden gastheer

Macron is ambitieus als altijd maar heeft in eigen land flink aan geloofwaardigheid ingeboet door de Gele Hesjes en wat schandalen die trouwens elke Franse president overkomen. Beloofde zijn landgenoten pas nog weer dat het allemaal goed zou komen. Ook deze potentieel explosieve G7 heeft hij onder controle, zo horen we. Macron staat alvast lijnrecht tegenover Boris Johnson als het over brexit gaat. De Franse president deed eerder opzichtige pogingen Donald Trump te paaien door hem tijdens een staatsbezoek aan Frankrijk overdreven te vleien. Dat hielp weinig. Trump en Macron ruziën nu ook. Bijvoorbeeld over Google, Apple en Franse wijn. Macron heeft vlak voor de Top de Braziliaanse president Bolsonaro nog even uitgemaakt voor ‘leugenaar’ en hem passiviteit verweten terwijl het Amazonegebied brandt. Riskante aanloop naar dit familieweekendje want Bolsonaro is een bewonderaar van Donald Trump die zijn Braziliaanse fan dus weer prijst op twitter.