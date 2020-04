Een half jaar na peperdure gentherapie: Pia doet het goed, maar we hadden op méér gehoopt

In amper drie dagen tijd werden in september vorig jaar één miljoen sms’jes verzonden, goed voor een bedrag van zo’n twee miljoen euro. Met dat geld kon het leven van baby Pia gered worden. De gentherapie Zolgensma werd - en wordt nog steeds - door de Zwitserse farmareus Novartis verkocht voor 1,9 miljoen euro. Op 9 oktober 2019 was het zover. ,,Ik kan me nog zo het gevoel van euforie herinneren toen die peperdure gentherapie waar we zo hard voor gestreden hadden in haar lichaampje vloeide”, zegt Pia’s moeder Ellen De Meyer.



,,Mijn verwachtingen waren hoog. Torenhoog. Ik las verhalen van kindjes uit het buitenland die na enkele dagen al enorme ontwikkelingen doormaakten. Ik bekeek de publicaties van de studies die Novartis al had uitgevoerd en verbaasde me over de fantastische vooruitgang die de kinderen in die studies maakten. Ik kon niet wachten om te zien hoe Pia zou ontwikkelen.”