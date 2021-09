Een klein Nederlands lichtpuntje in geteisterd Haïti

Een maand na de verwoestende dubbelslag van een aardbeving met een kracht van 7.2 en de tropische storm Grace maakt Haïti nog steeds de balans op. En het is wachten op de volgende natuurramp in dit seismologisch kwetsbare gebied.

Tenminste 2248 doden zijn nu geregistreerd en het aantal gewonden is opgelopen tot meer dan 12.000. Maar liefst 137.000 gebouwen op het eiland zijn onbewoonbaar geworden of zwaar beschadigd. Unicef schat dat meer dan een half miljoen kinderen lijden in de nasleep van de gebeurtenissen. Het uitgestelde schooljaar begint nu waarschijnlijk eind van deze maand. Het vorige schooljaar werd ook al geteisterd door de coronaviruspandemie en door gewapende groepen die kinderen of leraren ontvoeren om losgeld te krijgen.

En nog altijd verkeert het land in een politieke crisis door de moord op president Jovenel Moïse, nog maar twee maanden geleden. Verder zijn geweld, wanbeleid en corruptie nog aan de orde van de dag, ook hulpdiensten hebben daar last van. ,,Ramp na ramp treft Haïti. Het is alsof de hemel ons op het hoofd valt”, zei een medewerker van een hulpdienst tegen persbureau Reuters.

Volledig scherm Medewerkers van het Rode Kruis bekijken een dam boven het dorp Déjoie. © Luc Alary - Canadian Red Cross

Dammen

Moeilijk in al die ellende een beetje hoop te vinden. En toch is die er, meldt Naomi Nolte, woordvoerder van het Rode Kruis Nederland vanaf de zuidkant van het eiland. Daar, nabij het dorp Les Anglais, 250 kilometer westelijk van de hoofdstad Port-au-Prince, heeft een Nederlands preventieproject van dammetjes en geulen het in ieder geval gehouden.

Les Angles ligt aan zee, onderaan een heuvel. In het verleden werd het dorp regelmatig beschadigd door orkanen en tropische stormen en de hevige regenval die deze meebrachten. Huizen spoelden weg en - net zo erg - complete oogsten werden nietig.

Deze keer niet, vertelt Nolte aan de telefoon terwijl ze het gebied bezoekt. ,,Er zijn op de berg geulen gegraven die het water afvoerden. Een rij bomen was geplant die de stromen water die vanaf de berg omlaag kwamen hebben gebroken. Onderaan hebben we samen met dorpsbewoners van keien dammen gebouwd en ook die hebben het gehouden. Een gemeenschappelijk project.”

Het preventieplan werd gefinancierd door het Nederlandse Rode Kruis in samenwerking met het Prinses Margriet Fonds. In een video van het Rode Kruis zegt een dankbare bewoonster uit de regio wat het scheelde: de beschadiging viel mee, de oogst spoelde niet weg. Sterker, door een systeem van irrigatie met de geultjes en dammetjes was de oogst de voorgaande jaren beter dan normaal.

Aan het sediment dat nog tegen de dammen aan ligt, kun je zien hoe hoog het water heeft gestaan, aldus Nolte. ,,Een orkaan houd je niet tegen, maar je kunt wel zorgen dat de bewoners beschermd worden. Preventie is nog steeds de meest humanitaire vorm van hulpverlening.” Elke euro geïnvesteerd in het gebied scheelt zeven euro aan noodhulp.

Volledig scherm Naomi Nolte. © Luc Alary - Canadian Red Cross

Niet schuilen

Er zijn meer lessen getrokken op Haïti. De vele voorlichting die daar mede door het Rode Kruis is gegeven heeft ook gewerkt. Anders dan in 2010, toen 230.000 mensen omkwamen bij een lichtere aardbeving, zijn mensen deze keer niet gaan schuilen in onveilig geworden gebouwen. Door de naschokken storten vele daarvan alsnog in. Nu waren ze nadrukkelijk gewaarschuwd dat niet te doen. Groot verschil met de ramp van 2010 was wel dat het epicentrum deze keer verder van het dichtbevolkte Port-au-Prince lag.

Klimaatverandering helpt niet. Juist dit gebied zal volgens experts vaker worden bezocht door orkanen en stormen die ook zwaarder zullen zijn. ,,Het is al een arm land. Mensen zijn erg afhankelijk van landbouw en visserij, dingen die juist kwetsbaar zijn bij dit soort rampen”, zegt Nolte. ,,Op Grace waren we voorbereid, maar op de aardbeving twee dagen ervoor niet. Natuurlijk verlenen we noodhulp, maar we proberen tegelijk te focussen op langetermijnprojecten. We zitten nog maar aan het begin van het orkaanseizoen. We kunnen de klok erop gelijk zetten dat er nog een storm of een orkaan over dit gebied gaat razen. Hoe zorgen we dat mensen dan zo goed mogelijk beschermd zijn, terwijl sommigen nu nog zonder onderdak zitten? Dat zijn lastige vraagstukken.”

Een van de problemen die er bij is gekomen, is het toegenomen geweld. Bendes maken het land onveilig. Er zijn berovingen geweest van hulpkonvooien. Volgens Unicef ​​is het aantal slachtoffers van gewapende aanvallen door criminele bendes dit jaar aanzienlijk toegenomen. Dat varieert van moorden en verkrachtingen tot ontvoeringen. De meeste hulpverleners komen ‘s avonds niet meer op straat. ,,De veiligheidssituatie is gecompliceerd. Het was al onrustig voordat de aardbeving er kwam en dit heeft er niet aan bijgedragen. Die berichten over geweld zijn een van de redenen geweest dat de hulpverlening trager op gang is gekomen dan we zouden willen. We hebben heel veel ingevlogen via de hoofdstad en het was moeilijk die ter plaatse te krijgen. We kijken naar opties van vervoer per helikopter en per boot.”

Gehoopt wordt dat het land weer wat stabiliteit krijgt als er weer een president is. Volgens de plannen zouden er over twee maanden verkiezingen zijn.

Volledig scherm Opruimen na de aardbeving in Les Cayes. Nog steeds is onduidelijk wanneer de scholen weer kunnen beginnen. © AFP