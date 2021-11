Een tiener, een techniekstudent: dit zijn de slachtoffers van concertramp Houston

Een tiener die hield van dansen. Een grenswacht in de dop. Een student computerwetenschappen. Een techniekstudent, die werkte aan een medisch apparaat om zijn moeder te helpen, en zijn vriend en teamgenoot bij American football op school. Allen overleden zij bij het concert van rapper Travis Scott tijdens muziekfestival Astroworld in Houston.

In totaal kwamen acht mensen om het leven tijdens het concert. Tientallen raakten gewond. Bezoekers bestormden de ingang en omheiningen van het NRG-Stadion in de stad, waarbij meerdere mensen in de verdrukking raakten. Hoe deze ramp zich heeft kunnen voltrekken, wordt nog onderzocht.

Amerikaanse autoriteiten zouden al voor de show van Travis Scott hebben gevreesd dat een uitzinnige menigte moeilijk beheersbaar zou zijn. De lokale politiechef bezocht de rapper om zijn zorgen te bespreken, zegt een ingewijde tegen The New York Times. Op sociale media deelden talloze bezoekers al de hele dag berichten dat de situatie onveilig was, maar dat er niets aan werd gedaan.

‘Gekkenhuis’

Concertbezoeker Billy Nasser, 24, zei dat het zo'n vijftien minuten nadat het optreden van Scott was begonnen ‘een gekkenhuis werd’, waarbij mensen elkaar gingen verdrukken. Nasser zei dat hij mensen oppakte en probeerde uit de massa te slepen. Hij vond een bezoeker op de grond: ,,Ik raapte hem op. Mensen stapten op hem. Mensen waren aan het stampen. Ik pakte zijn hoofd op en keek naar zijn ogen. Die waren helemaal wit, weggedraaid in zijn oogkassen.”

Quote Ik pakte zijn hoofd op en keek naar zijn ogen. Die waren helemaal wit, wegge­draaid in zijn oogkassen Billy Nasser, concertbezoeker

The New York Times legde ook de hand op de noodplannen van de organisatie, waaruit volgens de krant blijkt dat de medische dienst niet goed voorbereid was op het aantal slachtoffers. Zo zouden er voor het optreden van de rapper al meer bezoekers bij medische posten zijn geweest dan geholpen konden worden.

Intussen wordt steeds meer bekend over de acht dodelijke slachtoffers van het pandemonium tijdens het concert van Scott, dat bezocht werd door zo'n 50.000 mensen. Van zes van hen is de identiteit inmiddels bekend. Hun namen: Franco Patino, Jacob Jurinek, Danish Baig, Brianna Rodriguez, Axel Acosta, Rudy Pena. Wie waren zij?

Werktuigbouwkundestudent die moeder wilde helpen

Franco Patino, een 21-jarige jongen, studeerde werktuigbouwkunde aan de Universiteit van Dayton. Hij werkte met een team aan de ontwikkeling van een medisch apparaat. Daarmee wilde hij zijn moeder opnieuw helpen lopen, nadat ze twee jaar terug zwaargewond raakte in een auto-ongeluk. Julio Patino, de vader van Franco, beschreef in tranen hoe zijn zoon zijn moeder bevrijdde uit het wrak.

Rond drie uur 's nachts hoorde hij van zijn vrouw Teresita dat het ziekenhuis had gebeld over hun zoon. Een half uur later belde ze terug, dit keer met de dokter aan de andere kant van de lijn. ,,Die vertelde ons dat onze zoon was overleden”, zei Patino. Hij zei dat hij zijn zoon rond 14.00 uur op vrijdagmiddag voor het laatst had gesproken. Hij zei zijn vader dat het nog rustig was op het festival. ,,Maak je geen zorgen, alles is goed”, vertelde hij zijn vader. Patino: ,,Ik zei: ‘Ok, wees voorzichtig.’”

Quote Ze hadden niet moeten wachten tot ze mensen levenloos op de grond zagen liggen Julio Patino, vader van Franco Patino, overleden tijdens het concert

Volgens Patino zouden concerten als dit goed gecontroleerd moeten worden. ,,Als ze niet wisten hoe ze dat moesten doen, dan hadden ze het concert direct moeten annuleren toen ze doorhadden dat er te veel mensen waren”, stelde hij. ,,Ze hadden niet moeten wachten tot ze mensen levenloos op de grond zagen liggen.”

Jacob ‘Jake’ Jurinek, 20 jaar oud, studeerde aan de Carbondale-universiteit in de staat Illinois. Daar volgde hij ‘zijn passie voor kunst en media’, zei zijn familie in een statement. Hij zou over ruim twee weken 21 zijn geworden. Jurinek bezocht het concert samen met Franco Patino, met wie hij bevriend was. De twee zaten in hetzelfde American Football-team. Jacob werd door zijn jongere familieleden ‘Big Jake’ genoemd.

Jake en zijn vader, Ron Jurinek, waren erg close. Hun band werd nog nauwer nadat Jakes moeder in 2011 overleed. ‘In de decennia hierna waren Jake en Ron onafscheidelijk’, stond in het statement van de familie.

Quote Hij had altijd voor alles een oplossing Basil Baig, broer van Danish Baig, overleden tijdens het concert

‘Een onschuldige jonge ziel’

Danish Baig, van wie de leeftijd nog niet bekend is, werkte volgens zijn eigen Facebookpagina als districtsmanager bij transportbedrijf AT&T. Zijn broer Basil liet via sociale media weten dat Danish omgekomen was bij het concert. ,,Het was een onschuldige jonge ziel, die anderen altijd voor hemzelf plaatste. Het was een hardwerkende man die hield van zijn familie en voor ons zorgde. Hij stond binnen luttele seconden klaar voor je. Hij had altijd voor alles een oplossing”, zei Basil tegen ABC News.

Brianna Rodriguez was, voor zover bekend is, het allerjongste slachtoffer van de ramp. Ze was slechts 16. Rodriguez hield van dansen en zat op de Heights High School in Houston. Haar familie liet aan People Magazine weten dat Brianna een van de overledenen was.

Volledig scherm Stacey Sarmiento met een foto van haar met haar vriend Rudy Pena, die overleed bij het Astroworld-concert. © AP/Robert Bumsted

Ook Axel Acosta, 21, overleed tijdens het concert. Hij was een student computerwetenschappen bij de Western Washington Universiteit. Zijn school zei zondag in een statement: ,,Axel was een jonge man met een stralende toekomst. We condoleren de familie op deze zeer treurige dag.”

Rudy Pena kwam uit Laredo, Texas en was student bij het Laredo College. Hij wilde agent bij de grenspolitie worden, zei zijn vriend Stacey Sarmiento. Ze beschreef hem als een ‘mensenmens’. ,,Rudy was een goede vriend van me”, zei Sarmiento. ,,We leerden elkaar kennen op de middelbare school. Hij was een atleet... Hij bracht geluk waar hij ook ging. Hij was makkelijk in de omgang. Hij gaf altijd positieve vibes af.”

Op dit moment liggen er nog dertien mensen in het ziekenhuis. Meer dan 300 bezoekers werden behandeld bij een veldhospitaal op het concert.

Volledig scherm Bezoekers bij een herdenkingsplek voor de slachtoffers van het Astroworld-concert. © AP/Robert Bumsted

