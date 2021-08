Eén van de duurste snelwegen ter wereld is nu al een flater

Door het nieuwe Europa Met de bus naar Montenegro: elleboog op het stuur, bellen en toch niet botsen

13 augustus Op reis in Europa vliegen Nederlanders meestal naar het zonnige Zuiden. Wij niet. Wij pakken deze zomer de bus naar het Oosten. Vandaag deel zes: Van Tirana naar Budva. Het is proppen geblazen. Niemand die ervan opkijkt, niemand die protesteert. Een plekje op de trap of op de motor? Prima. En de airco doet het! Gassen maar.