Een van Europa's meest gezochte pedoseksuelen ontmaskerd in Spanje

videoDe Spaanse politie heeft een Brit opgepakt die verdacht wordt van ernstige seksuele misdrijven met minderjarigen in het Verenigd Koninkrijk. David Daniel Hayes (39) leefde onder een valse naam in Granada. Hij stond volgens Spaanse media sinds 2015 op de lijst van 'meest gezochte voortvluchtigen van Europa'.

De guardia civil kwam Hayes op het spoor in het onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen door een leraar Engels die privélessen gaf in de provincie Granada. De politie zag meteen een verband met zaken waarvoor David Hayes werd gezocht maar de verdachte bleek een andere naam te hebben. Controle van 's mans identiteitsdocumenten leverde twijfels op over de echtheid daarvan. Verder onderzoek leerde dat de verdachte stiekem de naam gebruikte van een in Valencia woonachtige Brit.

Vingerafdrukken

De politie besloot de verdachte nauwlettend in de gaten te houden. Observatieteams volgden hem live op verschillende adressen, waaronder pensionnetjes en hostels, en rechercheurs spitten online de advertenties voor Engelse privéles uit die de verdachte op bekende websites plaatste.

Toen de verdachte zich woensdag in Granada-stad bevond, werd hij gearresteerd en ontmaskerd op basis van zijn vingerafdrukken.

Volledig scherm Een Spaanse politieman in burger heeft David Hayes in de boeien geslagen en neemt hem in een houdgreep. © Guardia Civil

Amsterdam

David Daniel Hayes uit Anglesey in Wales moest in 2015 terechtstaan voor ernstig en systematisch seksueel misbruik van minderjarigen. Volgens de guardia civil betrof het negen feiten met twee minderjarigen. Hayes was vrij op borgtocht, verscheen bij het begin van de rechtszaak tegen hem maar nam daarna de benen. 'Hij nam in mei dat jaar het vliegtuig van Liverpool naar Amsterdam en was sindsdien spoorloos', aldus de Spaanse politie.

De politie in Noord-Wales lanceerde daarna verschillende opsporingsberichten voor Hayes. Zijn verdwijning werd ook meermaals onder de aandacht gebracht in het Britse Opsporing Verzocht op de BBC. Interpol plaatste hem op de lijst van meest gezochte voortvluchtigen in Europa.

Volgens de guardia civil verschijnt de Brit eerstdaags voor de rechter in Madrid.