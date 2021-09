Eerste proces over Ischgl-debacle: Oostenrijkse staat wijst schuld voor coronadood Hannes (72) af

De Oostenrijkse staat heeft naar eigen zeggen geen steken laten vallen bij de grote corona-uitbraak in wintersportoord Ischgl, in maart vorig jaar.

Dat zei de landsadvocaat vrijdag tijdens het eerste proces over het debacle voor de rechtbank in Wenen. De Oostenrijkse autoriteiten handelden volgens hem ‘naar beste weten’ bij het nemen van maatregelen en zijn niet aansprakelijk. Om die reden wees de raadsman een schikkingsvoorstel af van de nabestaanden van de aan corona overleden Hannes Schopf (72) die op skivakantie was in Ischgl en daar zou zijn besmet. De staat gaat er onder verwijzing naar de epidemiewetgeving van uit geen verplichting te hebben om individuen te beschermen, maar alleen het grote publiek. De belangenafweging bij het nemen van de maatregelen was vanuit het toenmalige perspectief verantwoord, aldus de landsadvocaat.

Lees ook Eerste proces over Ischgl-debacle: weduwe van Oostenrijkse coronadode eist ton schadevergoeding

Er is volgens hem ook geen aantoonbaar verband tussen de dood van Schopf en de corona-uitbraak in Ischgl. De zeventiger - een bekende journalist - ging er op 7 maart naartoe ondanks dat Oostenrijkse media eind februari al hadden bericht over de eerste besmettingsgevallen in het wintersportoord. “Bovendien is het algemeen bekend dat het skigebied bezoekers uit de hele wereld trekt". Zijn tragische dood was ‘uitsluitend te wijten aan een wereldwijde en ongebreidelde pandemie’ en een ‘besmetting met het coronavirus die niet volledig kan worden voorkomen’, tekenden Oostenrijkse media op.

Causaal verband

Volgens de advocaat van de weduwe en zoon van Schopf bestaat er wel degelijk een causaal verband tussen zijn dood en de corona-uitbraak in Ischgl. Hij wees op 11.000 besmettingen van vakantiegangers en 32 sterfgevallen die naar zijn zeggen terug te voeren zijn naar het wintersportoord. ,,Mocht de rechtbank plichtsverzuim vaststellen bij de autoriteiten dan moeten wij bewijzen dat Hannes in Ischgl is besmet. Dan zullen we een lijst met 2000 getuigen die besmet raakten in Ischgl overhandigen en deskundigen op het gebied van virologie en epidemiologie opvoeren’’, zei Alexander Krause na afloop van de zitting tegen de Oostenrijkse openbare omroep ORF.

Hij stelde in de rechtbank dat de landelijke, deelstaat- en districtsautoriteiten te laat en te langzaam in actie kwamen en maatregelen tegen de uitbreiding van het virus verhinderden. In een poging dat te bewijzen legde de advocaat de rechtbank een reeks vragen voor met betrekking tot de handelwijze van de autoriteiten. Daarbij noemt hij als voorbeeld de communicatie binnen de Tiroler deelstaatautoriteiten tijdens de persconferentie van 5 maart 2020. Daarin werd gezegd dat vijftien IJslanders die bij thuiskomst positief testten, niet besmet waren in Ischgl maar in het vliegtuig. De autoriteiten wisten toen al dat dit niet klopte, concludeerde de onafhankelijke Tiroler Ischgl-commissie later na onderzoek. Daarin was sprake van ‘ernstige inschattingsfouten’ door de autoriteiten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Gerechtigheid

Schopfs zoon Ulrich reageerde niet begrijpend en teleurgesteld op de houding van de Oostenrijkse staat. ,,Het gaat ons om gerechtigheid’’, zei hij tegen de krant Der Standard. Zijn moeder en hij eisen een ton smartengeld voor pijn, lijden en rouw alsook een vergoeding van de begrafeniskosten. ,,Mochten we een schadevergoeding krijgen dan doneren we die natuurlijk”, zei hij verwijzend naar liefdadigheidsorganisaties. Zijn moeder was niet aanwezig bij de zitting, waarbij zo'n zestig binnen- en buitenlandse journalisten aanwezig mochten zijn.

De rechtbank doet schriftelijk uitspraak. Die kan enkele weken op zich laten wachten. Eind september behandelt ze de schadeclaim van nabestaanden van een Duitse Ischgl-ganger die eveneens aan Covid-19 overleed. Daarna volgt een claim van een landgenoot die na zijn vakantie in het skioord niet meer kan werken vanwege long Covid.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: