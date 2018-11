Eerste resultaten: Democraten nemen twee Congreszetels over

Jennifer Wexton is de eerste Democratische kandidaat voor het Huis van Afgevaardigden die een zetel van een zittende Republikein heeft afgepakt. Wexton won de verkiezing in een district in de staat Virginia van Barbara Comstock.

Virginia wordt door de Amerikaanse media gezien als enorm belangrijk, de partij die daar de meeste zetels wint, heeft een grote kans om de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden te krijgen.

Democraat Donna Shalala heeft in Florida de Republikeinse Maria Elvira Salazar verslagen. Voor de eerste keer in dertig jaar zal het 27ste district in het Congres worden vertegenwoordigd door een Democraat, meldt CNN.

In het midwesten, waar Donald Trump in 2016 verrassend veel stemmen kreeg, lijken wederom veel Republikeinen zetels te winnen. Zo won Andy Barr het zesde district in Kentucky van Democraat Amy McGrath, meldt ABC News. De Democratische Partij had gehoopt daar een slag te kunnen slaan.