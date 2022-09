Eerste toespraak van koning Charles III: ‘Darling mama, dank voor je liefde en toewijding’

In een eerder vandaag opgenomen videoboodschap sprak Charles ook zijn liefde uit voor Harry en Meghan ‘die overzees hun leven vormgeven'. Hij noemde zijn moeder een inspiratie voor velen. ,,Ze hield haar beloften. Haar toewijding was rotsvast: in tijden van vreugde en verdriet. Er wordt diep gerouwd om haar.” De nieuwe koning gaf aan dat hij het volk levenslang zal dienen.

Charles roemde zijn moeder om het feit dat zij een ‘liefhebber van traditie en vooruitgang was, iets wat onze landen zo mooi maakt'. ,,Zij zag het beste in mensen en riep warmte en genegenheid op", aldus haar zoon. Hij memoreerde ook aan het moment dat Elizabeth de troon besteeg. ,,Dat was in de naschokken van de Tweede Wereldoorlog. Nu leven we in een multiculturele samenleving. De instituten zijn veranderd. Ons land en het Gemenebest hebben welvaart gekend, daar ben ik trots op. Onze waarden zijn altijd hetzelfde gebleven.”