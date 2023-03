Eerste verdachten opgepakt voor vergiftiging honderden schoolmeisjes Iran

met video Trump schoffeert partijgeno­ten als ‘imbecielen’ op hoogmis conserva­tief Amerika

Donald Trump heeft zijn partijgenoten gewaarschuwd dat hij de enige presidentskandidaat van 2024 is die in staat is om de Verenigde Staten te redden. De voormalige president van de Verenigde Staten zei dat gisteravond op de laatste dag van CPAC, de vierdaagse hoogmis van de conservatieve Amerikanen die bijeenkwamen in de staat Maryland.