Eerste vulkaanuitbarsting in 50 jaar op Canarisch eiland, TUI-toestel met vertraging geland

Seismische activiteit

De vulkaan Cumbre Vieja werd al een week nauwlettend in de gaten gehouden vanwege een enorme toename van seismische activiteit. Sinds afgelopen zaterdag werden door het Vulkanologisch Instituut van de Canarische Eilanden enkele duizenden aardbevingen geregistreerd variërend van lage sterkte tot bijna 4 op de schaal van Richter. De trillingen kwamen steeds dichter bij de aardoppervlakte. De eerste werden waargenomen op een diepte van 20 kilometer, donderdag was dat tussen de vijf en acht kilometer. Op sommige plekken kwam de grond al zes centimeter omhoog. Er werden ruim 4200 trillingen gemeten. Volgens experts wees dit erop dat de komende dagen of weken een vulkanische uitbarsting mogelijk zou zijn.

De laatste uitbarsting op La Palma was in oktober 1971, toen de vulkaan Teneguia meer dan drie weken lang lava spuwde nadat er een scheur in het zuiden van het eiland was verschenen. Destijds kwam een ​​man om het leven toen hij foto’s nam in de buurt van de lavastromen. Ook nu is er sprake van lavastromen. Dat heeft al geleid tot geblokkeerde wegen op het 83.000 inwoners tellende eiland, maar vooralsnog niet tot doden of gewonden.