Einde tijdperk Merkel in zicht

Koppel van wereldbe­roem­de verlovings­fo­to eindelijk terecht

11:44 De Amerikaanse fotograaf Matthew Dippel maakte een inmiddels wereldberoemde foto in het Yosemite National Park in Californië. De fotograaf was foto's van het park maken, toen er prompt een aanzoek voor zijn lens plaatsvond. ,,Help me, ik weet niet wie dit koppel is, maar hopelijk kan ik ze op deze manier vinden”, schreef Dippel op Facebook. Het bericht ging viral en nu zijn de tortelduifjes eindelijk gevonden.