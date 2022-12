Eindrapport Capitoolbestorming: Trump speelde centrale rol en ‘stak dat vuur aan’

Belangrijkste conclusie van het 845 pagina’s tellende document: al het bewijs wijst dezelfde richting uit, en dat is dat de voornaamste veroorzaker van de 6 januari-rellen één man is: Trump. De auteurs spreken over een ‘meervoudig complot om de wettige verkiezingsresultaten omver te werpen'. De verschillende in het rapport genoemde handelingen van Trump stonden ten dienste van dit complot, schrijven zij.

Trump ‘heeft dat vuur aangestoken', stelt de voorzitter van de commissie, Bennie Thompson. ,,Maar in de weken ervoor werd de brandstof die hij uiteindelijk in brand zette in het volle zicht verzameld.” In de twee maanden tussen de verkiezingen en de bestorming hebben Trump en zijn naaste omgeving tenminste 200 handelingen ‘van publieke of private druk of veroordeling, gericht op parlementsleden of landelijke of lokale verkiezingsmedewerkers’ uitgevoerd met als doel het verwerpen van de verkiezingsuitslag.

‘Noodoproep om democratie te beschermen’

De Democratische toppolitica Nancy Pelosi heeft het voorwoord van het eindrapport voor haar rekening genomen. Zij stelt daarin onder dat het onderzoek naar de bestorming ‘de fragiliteit van onze democratie’ duidelijk heeft gemaakt, en dat ‘onze democratische instituties slechts zo sterk zijn als de toewijding van zij aan wie hun zorg is toevertrouwd’. De woorden van de commissie zouden een noodoproep richting Amerikanen moeten zijn ‘om ‘onze democratie scherp te beschermen’.

Volledig scherm Demonstraten van Trump klimmen door een raam tijdens de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. © REUTERS

In de acht hoofdstukken die volgen, beschrijft de commissie gedetailleerd het plan dat Trump en zijn adviseurs hadden om te proberen de verkiezingsoverwinning van Joe Biden ongedaan te maken. Zo wordt beschreven hoe Trump niets deed tijdens de bestorming. Toen hij terugkeerde naar het Witte Huis na zijn ophitsende toespraak vroeg Trump een medewerker of die zijn opmerkingen op tv had gezien. ,,Sir, ze hebben het afgebroken omdat ze aan het rellen zijn bij het Capitool", antwoordde deze volgens het rapport. Een fotograaf van het Witte Huis nam om 13.21 lokale tijd een foto van Trump, die van de medewerker hoorde over de situatie.

In totaal zaten er 187 minuten tussen het einde van Trump's speech en zijn eerste oproep richting de massa om naar huis te gaan, waarin hij hen ook zei: ‘We houden van jullie, jullie zijn heel speciaal.’ Dit ondanks meerdere smeekbedes van medewerkers om tot actie over te gaan.

Inlichtingendiensten

Ook beschrijft het rapport hoe inlichtendiensten en politie de plannen voor mogelijk geweld op 6 januari vooraf hadden ontdekt, waaronder plannen van specifiek de Proud Boys en Oath Keeper militiegroepen die uiteindelijk de bestorming leidden. Maar over de omvang van de plannen die Trump met onder meer Giuliani maakte om de verkiezingsuitslag omver te werpen, hadden zij geen informatie. Deze diensten anticipeerden blijkbaar niet op ‘de provocatie die president Trump de menigte zou geven in zijn speech, en dat Trump ‘spontaan’ hen zou instrueren om naar het Capitool te trekken.

Trump heeft tijdens de verkiezingsnacht, op 6 januari en daarna ‘doelbewust valse beschuldigingen van fraude’ over de presidentsverkiezingen verspreid, en hebben die ‘valse claims zijn achterban geprovoceerd tot geweld op 6 januari’, stelt de commissie dan ook. Ondanks alle verloren verkiezingsrechtszaken, en ‘ondanks het feit dat zijn eigen senior adviseurs de fraudeclaims verwierpen’, weigerde Trump de uitslag te accepteren.

Strafrechtelijke vervolging

Op zijn eigen platform, Truth Social, noemde Trump het rapport ‘zeer partijdig'. Hij claimde ook - onterecht - dat zijn eigen opmerking op 6 januari dat men ‘vreedzaam een patriottistisch’ moet demonstreren niet werd vermeld. De commissie zei daarover dat hij die opmerking had opgevolgd met onwaarheden over de verkiezingen, en de oproep richting de mensenmassa ‘te vechten als de duvel’ (‘fight like hell’).

Eerder deze week werd al een samenvatting - van 154 pagina’s - gepubliceerd en adviseerde de commissie om oud-president Trump strafrechtelijk te laten vervolgen vanwege de bestorming van het Capitool. Daarbij zou het gaan om vier misdaden, waaronder het steunen van een opstand. Trump heeft gedurende het hele onderzoek de commissie tegengewerkt. Hij spreekt van een ‘heksenjacht’, bedoeld om hem niet terug te laten keren als president.

Volledig scherm De commissie die zich over de Capitoolbestorming getuigt zweert getuigen in op 12 juli 2022, tijdens de zevende openbare hoorzitting. © REUTERS