Elf doden bij schietpartijen in Kaapstad

UPDATE Man opgepakt in Duitsland om gif in babyvoeding

10:28 De Duitse politie heeft in de deelstaat Baden-Württemberg een 55-jarige man opgepakt die wordt verdacht supermarkten te hebben afgeperst door met gif in babyvoeding en ander voedsel te dreigen. De afperser zou in september ook babyvoeding hebben vergiftigd, wat tot grote beroering in Duitsland heeft geleid.