Elf gewonden door ongeluk met luchtballon in Australië

In de ballon zaten behalve de piloot 24 passagiers toen deze in een veld terechtkwam in Hunter Valley, aldus een woordvoerder van de Professional Ballooning Association of Australia, Damian Crock. Volgens Crock had de piloot ,,ruime ervaring", aangezien hij inmiddels meer dan 3000 vlieguren heeft gemaakt.



Crock gaf aan dat de piloot sneller daalde dan hij eigenlijk had gewild en dat hij hard landde op de grond. ,,Het is zeker een te betreuren incident en mensen zijn gewond geraakt, maar hun verwondingen zijn niet levensbedreigend", aldus de woordvoerder.