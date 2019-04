Elf motorrijders verongelukt op Duitse wegen tijdens paasweekeinde

In het eerste kwartaal van dit jaar waren er aanzienlijk meer ongevallen met motoren op de Duitse wegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Alleen al in Noord-Rijnland-Westfalen, de dichtbevolkte deelstaat die aan ons land grenst, kwamen in het eerste weekeinde van april zes mensen om het leven door motorongevallen.



Onder de 3.265 dodelijke verkeersslachtoffers bij de oosterburen sinds februari vorig jaar waren 699 motorrijders, zo meldt het federale bureau voor de statistiek. Een te hoge snelheid, gebrek aan kennis van de wegen en overmoed zijn veel voorkomende oorzaken van ernstige ongevallen, zegt de politie.



Gelokt door het goede weer trokken veel motorrijders er het afgelopen paasweekeinde op uit. ,,Velen onderschatten de lange reis of de uitdagende wegen.’’