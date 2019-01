Elf toeristen gered uit volledig ingesneeuwde berghut Salzburg

Toch waarschuwen de autoriteiten dat er de komende dagen nog meer sneeuw op komst is. Dat vergroot het toch al hoge risico op lawines. Het Duitse persbureau DPA meldt dat mensen in Zuid- en Oost-Duitsland zich ook schrap zetten.



De afgelopen dagen viel er al veel sneeuw in met name de Oostenrijkse Alpen, op sommige plekken meer dan 2 meter. Het verkeer kwam op belangrijke wegen en passen muurvast te zitten. Ook werd gisteren het hele skigebied Hochkar ontruimd. Het was niet meer verantwoord om te verblijven in de directe omgeving. Er was veel lawinegevaar en de belangrijkste toegangsweg is volledig afgesloten.



De meteorologen van Weerplaza verwachten dat er komende dagen door een nieuwe storing weer tientallen centimeters sneeuw vallen. De ‘sneeuwdump’ zal zich uitbreiden naar Zwitserland en Frankrijk. ,,Maar met name Tirol en omgeving krijgt een flinke vracht sneeuw te verstouwen. Daarbij gaat het weer hard tot stormachtig waaien, waardoor de condities op de pistes verre van ideaal zijn’’, stelt weerman Raymond Klaassen.