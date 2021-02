Elite in Zuid-Amerika dringt schaamteloos voor bij coronavaccinatie

Stiekem

Drie prikken

Ook in andere Latijns-Amerikaanse landen gunden prominenten zichzelf een voorkeursbehandeling. Er lopen momenteel onderzoeken naar fraude met vaccins in Brazilië, Argentinië en Ecuador. In Ecuador moest de minister van Volksgezondheid, Juan Carlos Zevallos, het veld ruimen, omdat een deel van de eerste lading vaccins niet toevallig terechtkwam in het woon-zorgcentrum waar zijn moeder verblijft. In Brazilië is er een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen David Almeida, de burgemeester van de miljoenenstad Manaus in het Amazonegebied. Hij had zichzelf met voorrang getrakteerd op niet twee, maar drie prikken. Hij was een van de 70 mensen die in een ‘VIP-vaccinatiekliniek’, op het ministerie van Volksgezondheid, werden ingeënt. Zeker één ex-president, twee ministers, een topman van het IMF en een ambassadeur kregen er een spuitje.