Elk land steggelt over de vraag: hoeveel levens mag het kosten om een aantal te sparen?

President Cuba roept aanhangers op spontane betogingen neer te slaan

1:04 In verschillende steden in Cuba zijn zondag spontaan protesten uitgebroken. Duizenden mensen gingen de straat op om te betogen tegen het regime van president Miguel Diaz-Canel en de slechte economische situatie in het land. Openlijke protesten zijn zeer ongebruikelijk in het communistische land.