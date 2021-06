Elke maand ontsnappen gevangenen in VS; bewakers trappen in ‘pop in bed’-truc

In de Verenigde Staten zijn in de afgelopen anderhalf jaar 29 gevangenen ontsnapt uit staatsgevangenissen, en de helft is nog niet gepakt. Er wordt soms vergeten de deuren op slot te doen, kapotte bewakingscamera’s worden niet direct gemaakt en bewaarders hebben soms urenlang niet door dat ze een gedetineerde missen.

Dat schrijft persbureau The Associated Press (AP) vandaag. In een cellencomplex in Texas is de beveiliging zo laks dat lokale wetshandhavers grappen over het ‘opendeurbeleid’. De ontvluchtingen vonden allemaal plaats in gevangenissen met minimale beveiliging, waarvan sommige zelfs geen hek hebben. De bajesklanten die nog spoorloos zijn, hebben een ‘laag veiligheidsrisico voor de gemeenschap’: ze zaten bijvoorbeeld vast voor afpersing, internetfraude, bankovervallen, drugsbezit en drugshandel.

In Beaumont, Texas, kreeg de gevangenis te maken met een ontsnapping die niet zou misstaan in een stripverhaal. Zo slopen er vier gevangenen naar buiten en bleef hun verdwijning meer dan twaalf uur onopgemerkt. In die tijdspanne voerden bewaarders weliswaar drie gevangenentellingen uit, maar de ontsnappers hadden dummy’s in hun bed gelegd om de bewaarders te misleiden.

,,Dit zijn erg kleine, onveilige faciliteiten”, zegt Cameron Lindsay, een gepensioneerde directeur van het Bureau of Prisons. Vanwege het over het algemeen lage risico dat de gevangenen vormen, hebben federale gevangeniskampen vaak de laagste personeelsbezetting in het justitiële systeem. Soms is er slechts één officier die toezicht houdt tijdens een dienst, zegt hij. Overigens zegt Justitie zelf dat er geen ontsnappingen zijn geweest, maar daarin zijn degenen die zijn ontsnapt uit minimaal beveiligde gevangenissen of kampen niet meegeteld. De federale overheid noemt deze gevangenen ‘weglopers’.

Volledig scherm Niet alle gevangenissen in Amerika zijn even goed beveiligd. © ANP XTRA

‘Chronisch wanbeheer’

De cijfers geven volgens AP aanleiding tot ernstige bezorgdheid over dit deel van de Amerikaanse dienst justitiële inrichtingen. Er is sprake van ‘chronisch wanbeheer, wangedrag en een ernstige personeelscrisis’, waardoor ze niet in staat is zijn meest basale functie uit te voeren: gevangenen in de gevangenis houden. Een derde van de vacatures voor bewaarders staat al langere tijd open, waardoor bijvoorbeeld koks, leraren en verpleegkundigen de taak hebben gevangenen in de gaten te houden.

Inmiddels is het cellencomplex in Beaumont een hek aan het bouwen, worden elders in het land kapotte deuralarmen gerepareerd en komen er extra videocamera’s. Mogelijk komt er ook extra personeel in een aantal gevangenissen, zegt het Bureau of Prisons in een verklaring. ,,We nemen onze plicht serieus om de personen die aan onze hechtenis zijn toevertrouwd te beschermen, evenals de veiligheid van de bewaarders en de gemeenschap te handhaven.”

Anders dan in Nederland is ontsnappen strafbaar in de VS. Wie wordt opgepakt, krijgt normaal gesproken extra straf bovenop de bestaande en wordt overgeplaatst naar een zwaarder bewaakte gevangenis. In Nederland is ontsnappen op zich niet strafbaar: hulp bieden bij een ontsnapping is dat wel, net als geweld gebruiken of zaken vernielen tijdens de ontvluchting. In Nederland vinden zo‘n tien ontsnappingspogingen per jaar plaats, bleek uit cijfers uit 2015.

