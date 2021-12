Emir van Dubai moet ex-vrouw en kinderen ruim half miljard euro betalen: ‘Hij is hun grootste bedreiging’

Emir Mohammed bin Rashid al-Makhtoum (72) van Dubai moet zijn naar Engeland gevluchte ex-vrouw Haya (47) omgerekend zo’n 650 miljoen euro aan alimentatie en beveiligingskosten betalen. Dat heeft een Britse rechtbank dinsdag beslist. Daarmee is het de duurste echtscheiding ooit in het Verenigd Koninkrijk.

Al-Makhtoum moet 251,5 miljoen pond (ongeveer 300 miljoen euro) betalen aan zijn zesde vrouw. Voor hun kinderen Al Jalila (14) en Zayed (9) kan de emir nog eens 290 miljoen pond (meer dan 340 miljoen euro) neertellen. Het bedrag moet de alimentatie en beveiligingskosten dekken, blijkt uit het vonnis van het Britse hooggerechtshof in Londen.

Volgens voorzitter sir Philip Moor vormt de emir ‘de grootste bedreiging’ voor zijn ex-vrouw prinses Haya bint al-Hussein, de halfzus van koning Abdullah II van Jordanië, en hun kinderen. ,,Het belangrijkste in dit opzicht, en absoluut uniek, is dat de grootste bedreiging waarmee ze worden geconfronteerd, uitgaat van sjeik Mohammed zelf, niet van externe bronnen’’, sprak hij bij het voorlezen van de uitspraak. ,,Rekening houdend met hun status en de algemene bedreigingen van terrorisme en ontvoeringen waarmee ze in dergelijke omstandigheden geconfronteerd worden, zijn ze bijzonder kwetsbaar en hebben ze waterdichte beveiliging nodig om hun veiligheid in dit land te verzekeren”, zo stelde Moor.

Haya had de rechtbank tijdens een getuigenis van maar liefst zeven uur verteld dat een grote, eenmalige betaling haar kinderen en haarzelf in staat zou stellen te ontsnappen aan de emir. Een Britse rechter constateerde eerder dat de emir de prinses ‘voor en na haar vertrek naar Engeland had lastiggevallen en geïntimideerd’.

De emir liet na de uitspraak van het Britse Hooggerechtshof via een woordvoerder weten dat hij ‘altijd heeft gezorgd voor de opvang van zijn kinderen’.

Prinses Haya Bint al-Hussein tijdens het verlaten van het Britse Hooggerechtshof na een hoorzitting over haar scheidingsverzoek, eind juli 2019.

1,6 miljard

Het Britse Hooggerechtshof heeft sjeik Mohammed opgedragen om binnen drie maanden een eenmalige betaling van omgerekend 295,33 miljoen euro te doen voor het onderhoud van de Britse herenhuizen van zijn ex-vrouw, waaronder haar optrekje in de exclusieve Londense wijk Kensington en een landgoed in Surrey. De betalingen worden gegarandeerd door een geblokkeerd bedrag van ruim 340 miljoen euro op een rekening bij de HSBC-bank.

Volgens rechtbankvoorzitter Moor hielpen de ‘uitzonderlijke rijkdom’ en ‘opmerkelijke levensstandaard’ van de strijdende partijen hem tot een schikking te komen. Na het voorlezen van de 73 pagina’s tellende uitspraak, legde de rechter uit hoe hij tot de miljoenenbedragen kwam, inclusief vakantiedagen, personeelskosten en beveiliging.

Zo moet de prinses haar uiterst luxueuze levensstijl kunnen voortzetten. Ze zou in Dubai tachtig personeelsleden tot haar beschikking hebben gehad alsook gepantserde wagens, helikopters en een Boeing 747 om zich te kunnen verplaatsen. In betere tijden kon ze naar verluidt ook beroep doen op een jaarlijks budget van 84 miljoen uit de zak van haar echtgenoot, met wie ze in de zomer voor hun huwelijk zo’n twee miljoen pond aan aardbeien zou hebben uitgegeven. Bovendien moeten hun kinderen naar kostbare Britse elitescholen en zijn de personeels- en advocatenkosten ook niet mals.

Ondanks het recordbedrag waarmee de voogdijstrijd tussen de emir en zijn ex over hun kinderen nu is beslecht, bedraagt de ongeveer 650 miljoen euro nog niet eens de helft van de 1,6 miljard die prinses Haya aanvankelijk eiste. De laatste keer dat Britse rechtbanken een bedrag in die orde van grootte toekenden, was in 2016 aan de ex-vrouw van de Russische olie- en gasmiljardair Farkhad Akhmedov. Zij kreeg omgerekend ruim 528 miljoen euro toegewezen.

Prinses Haya trouwde in 2004 met de heerser van Dubai en huidig minister-president van de Verenigde Arabische Emiraten. Hun huwelijk verslechterde na verloop van tijd. In april 2019 vluchtte de moeder met haar twee dochters naar Londen uit vrees voor hun veiligheid. Een maand later vroeg ze de echtscheiding aan. De prinses kreeg de voorlopige voogdij over de kinderen toegewezen maar de sjeik wilde dat ze bij hem in Dubai kwamen wonen.

Ontvoerde dochter

Volgens prinses Haya kwamen er breuken in het huwelijk toen ze zich bekommerde om het welzijn van Latifa, een van de dochters uit een eerder huwelijk van haar echtgenoot. Zij werd in 2017 ontvoerd voor de kust van India en teruggebracht naar Dubai. Daar werd ze naar eigen zeggen voor straf gevangengehouden maar een wereldwijde campagne voor haar bevrijding werd in augustus 2021 stopgezet na publicatie van een foto van haar met een Britse vrouw in IJsland. Een andere dochter van haar vader, prinses Shamsa, werd in 2000 weggehaald uit de Britse studentenstad Cambridge en eveneens teruggebracht naar Dubai.

In maart 2020 oordeelde een andere rechter van het Britse Hooggerechtshof dat sjeik Maktoum een ​​intimidatiecampagne tegen prinses Haya had gevoerd. De rechter concludeerde ook dat de emir twee dochters uit een ander huwelijk (Shamsa en Latifa), gevangenhield na hun ontvoering te hebben georganiseerd. Begin 2021 oordeelde een andere hoge rechter dat de emir van Dubai opdracht had gegeven de telefoons van zijn ex-vrouw en haar advocaten te hacken met behulp van de controversiële Pegasus-spyware van het Israëlische IT-bedrijf NSO.

,,Dat de grootste bedreiging uitgaat van haar ex-man, wordt nog verergerd door het volle gewicht van de staat die hij tot zijn beschikking heeft’’, sprak rechtbankvoorzitter Moor. ,,Zoals blijkt uit zijn vermogen om gebruik te maken van de Pegasus-software, die alleen beschikbaar is voor regeringen.”

Sjeik Mohammed bin Rashid al-Maktoum en zijn vrouw prinses Haya bint al-Hussein bij de opening van de Wereld Regeringstop (WGS) in februari 2018.

Afpersers

Tijdens de rechtszaak voor het Britse Hooggerechtshof werd bekend dat prinses Haya naar verluidt 7 miljoen pond (8,2 miljoen euro) had betaald aan afpersers van haar beveiligingspersoneel. Het geld was bedoeld om een ​​affaire met een Britse lijfwacht, Russell Flowers, geheim te houden. De rechtbank hoorde dat het geld van de rekening van de kinderen was afgeschreven, waarbij Haya de opname rechtvaardigde door te zeggen dat ze bang was. Flowers zou een van de afpersers zijn geweest. De rechtbank hoorde echter niets van de vermeende afpersers.

