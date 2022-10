Emmy (3) overleefde als enige drama op crèche in Thailand: ‘Ze dacht dat haar vriendjes sliepen’

De klas, met kinderen van rond de drie jaar oud, is 's ochtends druk in de weer met het maken van tekeningen. Trotse ouders krijgen een fotootje toegestuurd met lachende gezichten, meldt de BBC, dat het verhaal van de kindjes optekende.

Volledig scherm Rouwende nabestaanden na de aanval op het kinderdagverblijf. 24 kindjes kwamen om. © Getty Images

Eerst de docenten, dan de slapende kinderen

Rond het middaguur, als de kinderen een dutje doen, stormt Panya Khamrap binnen. Buiten doodt hij een vader met een zoontje. Getuigen zien hoe hij daarna door een ruit van een deur klimt en de begeleiders van de kinderopvang doodschiet. Onder hen een docent die acht maanden zwanger is. Daarna gaat hij de drie klaslokalen binnen. Alle kindjes worden vermoord, behalve de 3-jarige Emmy. In totaal brengt Kamrab 37 mensen om het leven, onder wie 24 kinderen. Onder de slachtoffers zijn ook zijn vrouw en stiefzoon.

Hoe Emmy het verschrikkelijke drama precies overleeft, is onduidelijk. Waarschijnlijk denkt de dader dat ze al dood is. Agenten vinden haar later onder een dekentje. Wakker en opgekruld rond de lichamen van haar klasgenootjes. Ze heeft geen idee van wat er gebeurd is, vertelt de opa van het meisje later aan de BBC. ,,Ze dacht dat haar vriendjes nog sliepen.”

Dat is mede te danken aan het slimme optreden van een politieagent. Die legt een deken over haar gezicht heen, voordat hij haar uit de bloederige ruimte wegdraagt. Op de tweede verdieping van het gebouw kan ze bijkomen van de vreselijke gebeurtenissen beneden.

Volledig scherm Kisten met de docenten en kinderen. © ANP / EPA

Moeder kan het niet geloven

Haar opa is erg dankbaar dat zijn kleine meisje er nog is. ,,Ik hield haar goed vast toen ik haar voor het eerst zag", zegt hij. De 35-jarige moeder van Emmy gelooft lange tijd niet dat haar dochtertje het drama heeft overleefd. Zij is voor haar werk in hoofdstad Bangkok en krijgt aanvankelijk te horen dat alle kinderen zijn omgebracht. Pas als ze kan video-bellen met haar meisje, gelooft ze in het wonder.

Inmiddels hebben Emmy's grootouders haar verteld dat haar vriendjes zijn overleden. Het 3-jarige meisje kan het maar niet begrijpen. Ze blijft maar vragen naar haar beste vriendinnetje. ,,Ze wil gewoon elke dag naar school. We moeten haar blijven vertellen dat die dicht is. Ze is te jong om de dood te begrijpen", zegt haar moeder.

Het dorp Uhai Sawan in het noordoosten van Thailand is ondertussen nog in diepe rouw verzonken. De lichamen van de slachtoffers zijn naar tempels gebracht, waar ze worden overgedragen aan hun families. Ook in de rest van het land wordt meegeleefd. Bij alle overheidsgebouwen hangen vlaggen halfstok.