Emotionele verklaring vriendin George Floyd: ‘Hij probeerde van zijn verslaving af te komen’

In de rechtszaak rond de dood van George Floyd heeft zijn vriendin een emotionele verklaring afgelegd. Courteney Ross vertelde over haar liefde voor Floyd, de eerste ontmoeting en hun eerste kus. Maar ook over hun gezamenlijke strijd tegen een verslaving aan pijnstillers.

Op de vierde dag van het proces tegen politieagent Derek Chauvin, die verdacht wordt van moord en doodslag, was Courteney Ross (45) de eerste getuige die Floyd persoonlijk kende. Ze droeg een hartvormige broche op haar zwarte jasje en glimlachte door de tranen heen toen ze vertelde hoe ze elkaar ontmoetten.



Ross en Floyd kwamen elkaar tegen in een daklozenopvang van het Leger des Heils. Floyd werkte daar als beveiliger. Ross was op bezoek omdat de vader van haar zoons daar verbleef. Ze wachtte in de lobby tevergeefs op de vader om de verjaardag van hun zoon te bespreken. Toen die niet kwam opdagen, kwam Floyd naar haar toe. Ross herinnerde zijn prachtige, diepe, rauw stem met het zuidelijke accent.

Bidden

,,Hij zei: ‘gaat het goed, zus?’'’, vertelde ze voor de rechtbank. ,,Ik was moe. Mijn zoons en ik hadden zoveel meegemaakt. En deze aardige persoon kwam naar me toe en vroeg: ‘mag ik met je bidden?’ Het was zo lief. In die tijd had ik het geloof in God verloren. Onze eerste kus was in de lobby.’'

Op een korte scheiding na bleven ze tot aan zijn dood, vorig jaar mei, elkaars geliefden.

Volledig scherm Beeld van een bodycam van een van de agenten bij de arrestatie van Floyd. © AP

Ze maakten wandelingen in de parken en rond de meren van Minneapolis. De omgeving was nog nieuw voor Floyd, die in Texas opgegroeide. Ross vertelde hoe gek hij was op zijn moeder, die in 2018 overleed, en op zijn twee jonge dochters. Na de dood van zijn moeder was hij geen schim meer van de Floyd die hij ooit was. Ross: ,,Hij was een moederskind. Hij was zo verdrietig. Hij had niet dezelfde veerkracht als vroeger.’’

Floyd was een sterke man. Hij deed aan krachttraining. ,,Alles wat fysiek was‘’, vertelde Ross. ,,Floyd hield ervan met iedereen te sporten, ook met buurtkinderen.’’

Pijnstillers

Maar het leven van Floyd had ook een donkere kant. De twee worstelden allebei met een verslaving aan morfineachtige pijnstillers (opioïden). Ross noemde het een ‘klassiek verhaal’ van de vele mensen die eraan verslaafd raken. ,,We hadden allebei last van chronische pijn’', vertelde ze. ,,Bij mij zat het in mijn nek, bij hem in zijn rug.’’

Ze hadden allebei een recept voor de medicijnen. Toen die op waren, gebruikten ze pillen van anderen en illegale opioïden. We deden hard ons best van de verslaving af te komen. Vele keren‘’, zei Ross. ,,Verslaving is naar mijn mening een levenslang gevecht’', zei ze. ,,Het is niet iets dat zomaar komt en gaat. Het is iets waar ik voor altijd mee zal moeten omgaan.’'

Volledig scherm © via REUTERS

In maart 2020 reed Ross met Floyd naar de eerste hulp omdat hij extreme buikpijn had. Hij had een overdosis genomen. In de maanden die volgden, tijdens de coronacrisis, brachten zij en Floyd veel tijd samen door.

Clean

Floyd was volgens haar ‘clean’. Maar ze vermoedde dat hij ongeveer twee weken voor zijn dood weer begon te gebruiken, omdat zijn gedrag veranderde. Het ene moment liep hij stuiterend rond, het andere moment was hij niet te volgen.

In de rechtszaak draait het om de doodsoorzaak van Floyd, toen hij vorig jaar werd gearresteerd door agenten. Chauvin zat ruim negen minuten met zijn knie op de rug en nek van Floyd, die geboeid op de grond lag.

De advocaat van Chauvin betoogt dat Floyd niet door verstikking is overleden maar door drugsgebruik en onderliggende gezondheidsproblemen. Bij de autopsie werd in het lichaam van Floyd fentanyl en methamfetamine gevonden. Deskundigen zeggen dat de hoeveelheid voor sommige mensen fataal kan zijn, maar niet voor iemand als Floyd die het vaak gebruikte.