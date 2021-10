Endemol beschuldigd van seksisme Franse missverkiezing

Delen per e-mail

,,We protesteren al jaren tegen die seksistische verkiezing en tegen de handelswijze van Endemol. Maar het leverde niets op. Dus stappen we nu maar naar de rechtbank’’, zegt woordvoerster Alyssa Ahrabare van feministische organisatie Osez Le Féminisme.

Frankrijk kent al sinds 1920 een Miss France-verkiezing. Endemol Productions is sinds 2002 eigenaar van de verkiezing en verzorgde de tv-uitzendingen ervan. De laatste verkiezing, in december 2020, werd door maar liefst 8,6 miljoen Fransen bekeken op de commerciële televisiezender TF1. Sinds dit jaar is de onderneming niet meer betrokken bij de Miss France-verkiezing.

,,Die Missverkiezing levert miljoenen euro’s aan inkomsten op’’, zeg Ahrabare. ,,Maar de deelnemende vrouwen worden uitgebuit en gediscrimineerd.’’

Endemol eiste van de deelneemsters dat ze beschikbaar zijn, dat ze bij repetities en opnames aanwezig zijn, en dat ze hun ‘privéleven in de pauzestand’ zetten. De vrouwen mochten geen alcohol drinken en moesten zich ‘elegant en goed gemanierd’ gedragen.

,,Maar de vrouwen kregen in ruil daarvoor geen arbeidscontract en ook geen salaris. Terwijl heel duidelijk sprake is van een werkverhouding: de vrouwen hebben verplichtingen die ze moeten nakomen. En Endemol verdient daar geld mee.’’

Werkrelatie

Osez Le Féminisme wijst erop dat die werkrelatie wel al geformaliseerd is bij de ‘Mister France’-verkiezing. In 2013 bepaalde het Hof van Cassatie dat bij die mannenverkiezing sprake was van een werkrelatie tussen de organisatoren en de deelnemers.

De feministische organisatie zegt dat er bij de verkiezing ook sprake is van discriminatie. De vrouwen moeten aan uiterlijke kenmerken voldoen. Tatoeages zijn bijvoorbeeld verboden, de vrouwen mogen niet kleiner zijn dan 1,70 meter en ze moeten vrijgezel en kinderloos zijn. ,,Dat is seksistisch en discriminerend’’, zegt Ahrabare. ,,Er wordt een bepaald vrouwbeeld in stand gehouden, de vrouw wordt als object neergezet, en dat wordt op televisie gepromoot.’’

Osez Le Féminisme heeft de zaak aangekaart bij een speciale rechtbank voor arbeidsconflicten. Niet alleen Endemol is aangeklaagd maar ook het bedrijf ‘Miss France’ dat de verkiezing met Endemol organiseerde. Die laatste wil nog niet reageren op de aanklacht, omdat het bedrijf nog geen kennis heeft genomen van de inhoud.

