Engeland afgesloten: na vliegtuigen en treinen ook veerbootroutes dicht

Engeland is na de ontdekking van een agressievere COVID-mutatie dit weekend volledig afgesloten van de buitenwereld. Personenverkeer per vliegtuig, veerboot en trein is verboden. Het Nederlandse kabinet besluit volgens bronnen vrijwel zeker per direct de veerbootroutes tussen Nederland en Engeland dicht te gooien.

De EU-landen hebben vandaag spoedoverleg gehad over de nieuwe zeer besmettelijke coronavariant. De 27 lidstaten spraken over hoe en of het personenverkeer tussen Engeland en het Europese vasteland moet worden verbroken. De vraag lag op tafel of de toegang op enig moment wel mogelijk wordt voor Britten die een negatieve coronatest kunnen overleggen. Morgenochtend belegt Duitsland om elf uur een overleg tussen de speciale crisis-attachés van de Brusselse EU-ambassades over het Europese antwoord op de Britse virusvariant.



Gisteren rees in de Tweede Kamer aanvankelijk onbegrip over het kabinetsbesluit om per vanochtend zes uur slechts vluchten uit Londen te verbieden en de veerboten door te laten gaan. ,,Het virus reist niet exclusief per vliegtuig’’, sneert D66-Kamerlid Jan Paternotte op Twitter.

Veerboten

Na het vliegverkeer is nu ook het personenverkeer per veerboot onmiddellijk gestopt. Vracht kan wel per veerboot naar Nederland worden verscheept. Het gaat om 28 veerboten per week die via drie verschillende routes Nederland bereiken. Gemiddeld reist een op de drie Britten per veerboot, de rest komt per vliegtuig.

Reizigers konden vandaag nog wel met de auto of boot van en naar het Verenigd Koninkrijk, al raadde het ministerie van Buitenlandse Zaken zo’n reis af en moeten mensen die terugkeren tien dagen in thuisquarantaine. Veerdienst Stena Line zag direct meer passagiers die vanuit Harwich naar Europoort wilden.

VWS-minister Hugo de Jonge liet vandaag weten ‘bezorgd’ te zijn. Morgen zal het OMT (Outbreak Managament Team) van deskundigen overleggen op basis van de nieuwste kennis die ‘mogelijk’ voorstellen tot aanscherpingen leiden. De Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCC) zal dan dinsdag met de meest betrokken ministers een besluit nemen.

De Jonge reageerde tamelijk nuchter op het nieuws over de nieuwe COVID-mutatie. ,,Op dit moment is onze informatie dat het zich mogelijk sneller verspreidt, maar dat het geen ernstiger ziekteverloop kent. Ook vaccinatie blijft net zo effectief, ook met deze mutatie. Dat geeft geen onrustiger beeld ten opzichte van de kennis die we tot gistermiddag hadden.’’