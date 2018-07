Engelse bed and breakfast bedevaartsoord door Japanse animatieserie

Vrouw doodgescho­ten en 13 gewonden bij schietpar­tij in Toronto

11:09 Het is nog niet bekend wat het motief is van de man die zondagavond (lokale tijd) het vuur opende in een drukke uitgaansstraat in de Canadese stad Toronto. Een woordvoerder van de politie zei dat het ,,te vroeg is om zeggen dat het om een terroristische aanslag gaat".