Engelse fans bestormen Wembley en overlopen stewards; tientallen arrestaties

VideoEen grote groep Engelse voetbalfans heeft voor het begin van de EK-finale tegen Italië het Wembley-stadion in Londen bestormd en geprobeerd het stadion binnen te dringen. Het leidde tot ongeregeldheden tussen fans, stewards en beveiligers. Ook bij de fanzone in de stad zelf was het onrustig. De Britse politie heeft zeker 49 mensen gearresteerd. Volgens de politie hebben negentien agenten verwondingen opgelopen.

Het was voor het eerst sinds 1966 dat de Engelsen weer in een grote finale stonden. Het hele land was daarom al dagen in de ban van de wedstrijd. Engeland liep zondagavond uiteindelijk de Europese titel mis. Na een 1-1 stand na negentig minuten werd er in de verlenging niet meer gescoord. Italië trok via de noodzakelijke strafschoppenserie de overwinning over de streep.

Zo'n anderhalf uur voor de aftrap ging het mis. Op beelden is te zien hoe een grote groep fans door een cordon van stewards heen breekt en toegang probeert te krijgen tot het stadion. Vanwege de coronamaatregelen was het Wembley-stadion niet helemaal uitverkocht.

Uit de beelden is niet op te maken of het gaat om voetbalfans mét een kaartje die niet langer wilden wachten in de rij of om supporters die zonder kaartje probeerde binnen te dringen. Volgens een woordvoerder van het stadion is er uiteindelijk niemand zonder kaartje naar binnen gekomen. ,,De veiligheidsmaatregelen zijn snel geactiveerd en er is niemand zonder geldig ticket binnengekomen.”

De politie in Londen stelt dat het gebied rond het stadion ‘extreem druk’ is en dat agenten proberen de menigte in de hand te houden ‘en te zorgen dat mensen veilig blijven'.

Ook bij de fanzone op Trafalgar Square in het centrum van de stad was het (te) druk. Voor de fanzone moesten ook kaartjes worden gekocht, maar de politie meldde dat fans zonder tickets zich naar binnen probeerden te duwen. Ook adviseerde de politie om niet uit lantaarnpalen naar beneden te springen.

