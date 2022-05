Enige negenling ter wereld kerngezond op eerste verjaardag: 'Ze zijn allemaal anders’

De zwangerschap van de 26-jarige Halima Cisse was vorig jaar groot nieuws in Afrika. De Malinese vrouw beviel na 30 weken zwangerschap van vijf meisjes en vier jongens - twee meer dan doktoren van tevoren hadden vastgesteld in haar overvolle baarmoeder. Omdat Cisse speciale zorg nodig had, werd ze overgevlogen naar privékliniek Ain Borja in Casablanca in Marokko. Alle baby’s werden daar ter wereld gebracht via een keizersnede en verblijven nog altijd in dezelfde kliniek.

,,Het is niet altijd even gemakkelijk, maar het is geweldig”, zegt vader Abdelkader Arby tegen de BBC. ,,Als je naar alle baby’s op een rij kijkt, reageren we opgelucht. We vergeten dan alles.” De vader, een officier in het Malinese leger, is net voor het eerst in zes maanden terug in Marokko, samen met hun oudste dochter Souda van drie. ,,Ik ben supergelukkig om weer herenigd te zijn met mijn vrouw en de kinderen.”

In de kliniek organiseert de familie vandaag een klein verjaardagsfeestje, samen met de verpleegsters en enkele bewoners van de flat waar de moeder met haar kinderen woont. ,,Niets is beter dan het eerste jaar. We zullen ons dit geweldige moment herinneren.”

Tekst gaat verder onder deze video

Zeldzaam

Het krijgen van een negenling is uiterst zeldzaam. Vaak gaat het krijgen van zoveel kinderen tegelijk gepaard met medische complicaties, waardoor sommige baby’s niet de volledige zwangerschap overleven. Maar de kinderen van Halima Cisse werden als door een wonder gezond op de wereld gezet.

Professor Youssef Alaoui, medisch directeur van de kliniek in Casablanca waar de negen spruiten ter wereld kwamen, liet eerder weten dat 10 dokters en 25 paramedici geassisteerd hebben bij de keizersnede. ,,Dit is echt een extreem zeldzaam geval, het is uitzonderlijk”, zei hij. De baby’s wogen bij de geboorte tussen 500 gram en 1 kilo en moesten ongeveer twee tot drie maanden in couveuses verblijven.

Unieke persoonlijkheid

De jongens heten Mohammed VI, Oumar, Elhadji en Bah. De meisjes gaan door het leven als Kadidia, Fatouma, Hawa, Adama en Oumou. Alle kinderen hebben een ‘unieke persoonlijkheid’, aldus de vader. ,,Ze hebben allemaal een ander karakter. Sommigen zijn stil, anderen maken meer lawaai en huilen veel. Ze zijn allemaal heel anders, wat normaal is.”

Het gezin is de Malinese regering dankbaar voor alle hulp. ,,De Malinese staat heeft alles in het werk gesteld voor de zorg en behandeling van de negen baby’s en hun moeder. Het is allemaal niet gemakkelijk, maar het is mooi en iets dat troost biedt”, zei hij. Het gezin is na de bevalling nog niet in Mali geweest, maar ze zijn al erg populair in hun thuisland, zegt hun vader. ,,Iedereen wil heel graag de baby’s met eigen ogen zien, hun familie, vrienden, ons geboortedorp, het hele land.”

Eerdere records

Het Guinness World Record stond eerder op een achtling, in 2009 in de Verenigde Staten, waarbij ook alle baby’s overleefden. Negenlingen werden eerder geboren in Australië in 1971 en in Maleisië in 1999, maar geen van de kindjes werd ouder dan een dag. De acht kinderen van voormalig wereldrecordhoudster Nadya Suleman zijn intussen dertien jaar oud.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: